أوكرانيا .. زيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر

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ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الغرب عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده، مطالباً في الوقت عينه الكرملين بخطوات تثبت أنّ هذه القوات لا تعتزم غزو بلده.
دفعت الأزمة الأوكرانية برلين أمام معضلة مستعصية، كمن يبحث دون جدوى، عن مربّع الدائرة، وفق مثل ألماني شائع. وتتابع العواصم الغربية الصراع في شرق أوروبا بمزيج من الترقب والحذر آملة في حل دبلوماسي عاجل.
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا. فما حجم الضرر المتوقع على روسيا؟ وهل ستبقى أوروبا في مأمن من الآثار الارتجاعية لهذه العقوبات؟
رغم تصريحات المسؤولين الروس غير المتفائلة بعد "رفض" واشنطن والناتو مطالب موسكو، إلا أن اللهجة الروسية ما تزال ترجح الدبلوماسية. واشنطن بدورها تشدد على الحوار وتدعو الصين للتوسط مع التلويح بالعقوبات وخط "نورد ستريم 2".
يتواصل التنسيق الأمريكي الأوروبي بشأن التعامل مع الوضع عند الحدود الروسية الأوكرانية وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي محتمل لأكرانيا وتأني أوروبي. وموسكو تعتبر إرسال الناتو تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تصعيدا للتوتر
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