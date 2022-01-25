 أوكرانيا .. زيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر | DW الأخبار | DW | 29.01.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا .. زيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الغرب عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده، مطالباً في الوقت عينه الكرملين بخطوات تثبت أنّ هذه القوات لا تعتزم غزو بلده.

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