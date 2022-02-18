أوكرانيا- زيارة في انتهاكات وقف إطلاق النار وتبادل الاتهامات

أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم السبت (19 شباط/فبراير 2022) أنهم لاحظوا "زيادة كبيرة" في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014.



وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مراقبيها "لاحظوا زيادة كبيرة" في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة، مضيفة أن هناك حالياً عدداً من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في تموز/يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 222 انتهاكاً لوقف إطلاق النار الخميس على خط الجبهة في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، بما فيها 135 "انفجاراً"، مقابل 189 الأربعاء و24 الثلاثاء. وفي لوغانسك، وهي مدينة أخرى بشرق أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، سجلت المنظمة 648 انتهاكاً، بينها 519 "انفجاراً"، مقابل 402 الأربعاء و129 الثلاثاء.

ودعت المنظمة في بيانها "الأطراف إلى التقيد الصارم بكل الالتزامات التي تعهدوا بها، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من التوتر والعمل على وقف فوري للتصعيد من أجل مصلحة المدنيين الأبرياء على جانبي خط الجبهة والذين ما زالوا يعانون بسبب هذا الصراع".



وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو السبت الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ما يغذي المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا. وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلاً لإطلاق النار بحلول الساعة 07,00 صباحاً (04,00 ت غ)، فيما وصف المتمردون في دونيتسك معقل الانفصاليين الوضع بأنه "خطير".

وأعلن زعيم "جمهورية" دونيتسك الانفصالية في شرق أوكرانيا اليوم السبت "التعبئة العامة"، فيما بلغت المخاوف من غزو روسي ذروتها. وقال دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو بعدما حذّر مراقبون من "تصعيد كبير" بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة، "أحضّ إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة". كما حذا حذوه زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية في شرق أوكرانيا بإعلان التعبئة العامة.



يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤول في البنتاغون مساء الجمعة أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت". وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)