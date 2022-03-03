أوكرانيا: روسيا قصفت مسجداً تاريخياً لجأ إليه مدنيون

تعرض مسجدٌ لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت (12 آذار/مارس 2022).

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول"، وأضافت أن "أكثر من 80 مدنياً بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وماريوبول محاصرة من القوات الروسية وتتعرض للقصف منذ أكثر من أسبوع.

وقال مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود الجمعة إن الوضع في المدينة الساحلية "ميؤوس منه" والمدنيون يحاولون الفرار وحيث يعانون من نقص المياه والتدفئة فيما المواد الغذائية شارفت على النفاد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر الجمعة إن "ماريوبول المحاصرة تشهد أسوأ كارثة إنسانية على الأرض. 1582 قتيلا من المدنيين في 12 يوما".

وفي وقت سابق، قٌتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف استهدف مستشفى توليد في المدينة الاربعاء ما أثار استنكاراً دولياً.

وتُبذل مساعٍ لفتح ممر إنساني جديد للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة باتجاه زابوريغيا (200 كلم شمال شرق)، وفق نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك. ومنذ أيام يقول الأوكرانيون إن الجيش الروسي يقصف طريق قوافل الإجلاء ما يمنع الناس من المغادرة.

وكما في أيام سابقة، سيتم فتح ممرات إنسانية مجدداً حول كييف.

وقالت فيريشوك في تسجيل فيديو نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية "آمل أن يمضي اليوم بخير، وأن تفتح الطرق المقررة وأن تفي روسيا بالتزاماتها فيما يخص احترام وقف إطلاق النار".

من ناحية أخرى، يواصل الجيش الروسي تقدمه نحو كييف وتطويقها، وتعرضت بلدة فاسيليكف (40 كلم جنوب العاصمة) للقصف صباح السبت. وسقطت ثمانية صواريخ روسية قرابة الساعة 7,00 صباحا (05,00 ت غ) على المطار المحلي الذي "دمر بالكامل"، حسبما كتبت رئيسة البلدية ناتاليا بالاسينوفيتش على موقعها في فيسبوك. كما أصيب مستودع زيت واشتعلت فيه النيران، بحسب ما أضافت.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب)