 أوكرانيا: روسيا تجدد الهجمات على أهداف مدنية | DW الأخبار | DW | 01.05.2023

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DW الأخبار

أوكرانيا: روسيا تجدد الهجمات على أهداف مدنية

أطلقت روسيا قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا في ثاني ضربة جوية كبيرة خلال ثلاثة أيام، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد شهدت الليلة الماضية إصابة ما لا يقل عن 34 شخصا وتضرر عشرات المنازل.

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