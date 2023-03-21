أوكرانيا: روسيا تجدد الهجمات على أهداف مدنية

ترحيب أمريكي وتشكيك روسي بعد محادثة بين الصين وأوكرانيا

في أول محادثة هاتفية بينهما منذ الحرب الروسية على أوكرانيا قال الرئيس الصيني لنظيره الأوكراني إن المفاوضات هي الحل الوحيد لإحلال السلام. وبينما رحب البيت الأبيض بالمكالمة شككت موسكو في قدرة كييف على احتضان مبادرة سلام.