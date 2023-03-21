أوكرانيا: روسيا تجدد الهجمات على أهداف مدنية

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أطلقت روسيا قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا في ثاني ضربة جوية كبيرة خلال ثلاثة أيام، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى المناطق الواقعة جنوب شرق
البلاد شهدت الليلة الماضية إصابة ما لا يقل عن 34 شخصا وتضرر عشرات المنازل.
أكدت كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها". ويتزامن ذلك مع إدانة الرئيس الأوكراني لما أسماها "ليلة الرعب" عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
بعد موجة من الهجمات الصاروخية الروسية، طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالحصول على مزيد من الدفاعات الجوية. وقتل 26 شخصا على الأقل في ضربات شنّتها روسيا على مدن في أوكرانيا، فيما تستعد كييف لتنفيذ هجوم مضاد.
أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
في أول محادثة هاتفية بينهما منذ الحرب الروسية على أوكرانيا قال الرئيس الصيني لنظيره الأوكراني إن المفاوضات هي الحل الوحيد لإحلال السلام. وبينما رحب البيت الأبيض بالمكالمة شككت موسكو في قدرة كييف على احتضان مبادرة سلام.
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