أوكرانيا: روسيا تتبع أسلوب "الأرض المحروقة" في باخموت

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين (العاشر من نيسان/ أبريل 2023) أن روسيا تستمر في إعطاء الأولوية لمواردها وتعزيزها في منطقة دونيتسك بما في ذلك بلدتا مارينكا وأفدييفكا، من أجل "تحقيق مكاسب بسيطة". وعلى مدار الأسبوع الماضي، عززت روسيا على الأرجح هجماتها حول بلدة مارينكا الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك.

وتخوض البلدة حربا منذ عام 2014، "وتدمرت بشكل كبير"، وفقا للتقرير. وتعتبر محور مواصلات رئيسي، إذ تسيطر على مداخل إلى دونيتسك وطريق سريع رئيسي وهو "إتش15".

ودونيتسك هي المدينة الأكبر في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، والذي تم إعلانه جمهورية شعبية مستقلة من جانب انفصاليين تدعمهم موسكو. من ناحية أخرى، استولت موسكو على المنطقة في انتهاك للقانون الدولي. وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تقارير يومية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في شباط/ فبراير من عام .2022 وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل، لكن التقرير هو وسيلة للحكومة البريطانية لمواجهة الرواية الروسية.

"تكتيكات الأرض المحروقة"

على الجانب الآخر قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن القوات الروسية لجأت إلى أسلوب "الأرض المحروقة" في مدينة باخموت المحاصرة في شرق البلاد وتعمد إلى تدمير المباني والمواقع بضربات جوية وبالمدفعية. وكان الهجوم الروسي على باخموت، وهي مدينة صغيرة في إقليم دونيتسك، محور أكبر معركة في الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن "العدو تحول إلى ما يسمى بتكتيكات الأرض المحروقة التي استخدمت في سوريا. إنه يدمر المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية". وذكر في تصريحات نقلها مركز الإعلام العسكري الأوكراني "الوضع صعب لكن يمكن السيطرة عليه".

وقال إن القوات الروسية ترسل قوات خاصة ووحدات هجومية محمولة جوا للمساعدة في هجومها على المدينة بعدما أصاب "الانهاك" أفراد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة. ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير ساحة القتال.

تعزيز الأنظمة الدفاعية الروسية

وعلى الجانب الروسي قال قائد في القوات الجوية الروسية إن موسكو تعتزم إصلاح قوات الدفاع الجوي بعد اكتساب خبرة جديدة في الحرب في أوكرانيا وستعزز دفاعاتها الجوية في مواجهة انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. وفي مقابلة نشرت اليوم الاثنين مع صحيفة ريد ستار (النجمةالحمراء) قال اللفتنانت جنرال آندريه ديمين نائب قائد القوات الجوية إن قوات الدفاع الجوي واجهت عددا من التحديات في مواجهة الضربات الأوكرانية.

وأضاف أن روسيا ستعزز أيضا دفاعاتها بعد انضمام فنلندا، التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال الأطلسي.

ا.ف/ ع.غ (رويترز، د.ب.أ)