أوكرانيا - دعم عسكري غربي جديد وروسيا تستهدف شبكة القطارات

قال مسؤول أوكراني إن الجيش الروسي كثف ضرباته على شبكة السكك الحديدية لبلاده بهدف "شل" الإمدادات العسكرية، في الوقت الذي تعهد فيه وزير الدفاع الأمريكي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا.

كثفت روسيا ضرباتها على شبكة السكك الحديد الأوكرانية بهدف "شل" الإمدادات العسكرية وبينها المساعدات الغربية، استعداداً لشن هجوم جديد، حسبما قال مسؤول أمني أوكراني كبير لوكالة فرانس برس الجمعة (26 أبريل/نيسان 2024).

ولشبكة السكك الحديد أهمية حيوية في أوكرانيا، فهي تستخدم لنقل الركاب وأيضاً لأهداف تجارية وعسكرية، خصوصاً أن حركة الملاحة الجوية المدنية متوقفة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في شباط/ فبراير 2022.

وقال المسؤول الأوكراني الذي لم يشأ كشف هويته "إنها اجراءات تقليدية قبل شن هجوم" كبير متوقع خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن الهدف منه "شل الإمدادات ونقل الشحنات العسكرية".

وتعرضت شبكة السكك الحديد الأوكرانية مرات عدة لقصف روسي مدى العامين الماضيين. وطالت الضربات خصوصاً محطات للقطارات مثل محطة كراماتورسك في شرق البلاد حيث قُتل عشرات الأشخاص معظمهم من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من القتال، في نيسان/أبريل 2022.

قصف للبنية التحتية الأوكرانية

وفي الأسابيع الأخيرة، لوحظت زيادة في الضربات على البنى التحتية لشبكة السكك الحديد. ويوم الخميس وحده، أصابت ضرباتٌ هذه البنى التحتية في ثلاث مناطق أوكرانية. وفي منطقة دونيتسك (شرق) التي يقسمها خط الجبهة، قُتل ثلاثة موظفين في شركة أوكرزاليزنيتسيا للسكك الحديد بهجوم على موقع للقطارات.

وفي اليوم نفسه، أصيب عشرة مدنيين بجروح جراء هجوم صاروخي على محطة بالاكليا للقطارات في منطقة خاركيف (شمال شرق البلاد)، ولحقت أضرار بالبنى التحتية للسكك الحديد في سميلا (منطقة تشركاسي، وسط).

وأدى قصف مكثّف على مواقع تابعة لشبكة السكك الحديد في مدينة دنيبرو ومنطقتها (وسط شرق البلاد) إلى مقتل موظفة لدى شركة أوكرزاليزنيتسيا وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح في 19 نيسان/أبريل. وقبل أسبوع، تعرضت محطة سومي للقطارات (شمال) لأضرار جراء ضربة.

استعدادات لقصف روسي

من جهته، أكد الجيش الروسي الجمعة أنه قصف "قطاراً يحمل أسلحة غربية ومعدات عسكرية" في بلدة أوداتشنيه في منطقة دونيتسك الأوكرانية (شرق) بالإضافة إلى "قوات ومعدات" عسكرية في بالاكليا. وعلى الرغم من أنّ الجيش الروسي لم يحدد تاريخ هذه الضربات، إلا أنه يبدو أنه تحدّث عن تلك التي ذكرتها السلطات الأوكرانية في اليوم السابق.

وفي سياق متصل، أمرت سلطات المدينة في العاصمة الأوكرانية كييف بالإخلاء العاجل لمستشفيين في العاصمة الأوكرانية وسط مخاوف من هجوم صاروخي روسي محتمل أثاره مقطع فيديو على الإنترنت.

وأعلنت السلطات في كييف أن "هذا مرتبط بمقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع على وسائل الإعلام الإلكترونية، والذي يتم خلاله توقع حدوث هجوم عدائي على المستشفيين". وأضافت السلطات أن الفيديو يشير إلى وجود أفراد عسكريين في المستشفيين.

وجاء في بيان سلطات كييف أن "هذا الفيديو كذب واستفزاز تام من جانب العدو، الذي يحاول استغلاله لمهاجمة البنية التحتية الاجتماعية في العاصمة". وقال البيان إنه يجرى نقل المرضى إلى مرافق طبية أخرى، وأحد المستشفيات المتضررة من عملية الإخلاء هو مستشفى للأطفال في بلدة أوبولون الواقعة شمالي كييف.

مساعدات عسكرية أمريكية وأوروبية

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وأضاف أن تعثر التمويل الأمريكي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.

وقال زيلينسكي في بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا"استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9000 قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كي لا تقترب من مواقعنا وحدودنا".

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من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الاجتماع سيركز على قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا وأن الحكومة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا.

بدورها، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس اليوم الجمعة أن إسبانيا سترسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا التي طلبت المزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجمات الروسية.

وأكدت روبلس "إرسال مجموعة من صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع الجوي بعيدة المدى" خلال اجتماع لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية"، شاركت فيه عبر الفيديو، بحسب بيان صادر عن وزارتها. ولم يحدد البيان عدد الصواريخ التي سترسلها إسبانيا.

وأكد وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي الاثنين، أنهم سيواصلون تقديم المساعدة لأوكرانيا بعد إقرار الولايات المتحدة خطة مساعدات واسعة النطاق، لكن لم يعلنوا عن إجراءات ملموسة خصوصاً فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.

وإسبانيا، من الدول القليلة التي تملك بطاريات صواريخ باتريوت، إلا أنها لم تعلن إرسال أي منها، واكتفت بالتأكيد على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس أنها "بذلت دائما كل ما في وسعها في حدود إمكانياتها".

وتطالب أوكرانيا منذ أسابيع حلفاءها بتزويدها أنظمة دفاع مضادة للطائرات، بما في ذلك أنظمة باتريوت التي تُعتبر الأكثر فاعلية ضد صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت وتضرب المدن والمنشآت الأوكرانية.

ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)