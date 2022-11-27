أوكرانيا: دعاية بوتين في الفصول الدراسية

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احتلت القوات الروسية مدينة كوبيانسك لمدة ستة أشهر. لكن وحتى بعد انسحابها، لا يزال الوضع صعباً. فإلى جانب الدمار الكبير في المباني والبنى التحتية، بدأ البحث عن المتواطئين مع الروس.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.
قال خبراء عسكريون أمريكيون إن الانسحاب الروسي من مدينة ليمان شرقي أوكرانيا أتى بناء على قرار للرئيس الروسي بوتين. جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الاستخبارات العسكرية البريطانية أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في العملية.
أعلنت أوكرانيا العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي.
تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
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