 أوكرانيا: دعاية بوتين في الفصول الدراسية | مراسلون حول العالم | DW | 25.12.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: دعاية بوتين في الفصول الدراسية

احتلت القوات الروسية مدينة كوبيانسك لمدة ستة أشهر. لكن وحتى بعد انسحابها، لا يزال الوضع صعباً. فإلى جانب الدمار الكبير في المباني والبنى التحتية، بدأ البحث عن المتواطئين مع الروس.

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مع انسحاب القوات الروسية من شمالي كييف، يتكشف حجم الدمار الذي خلفه الجيش الروسي، وتنتشر صور مئات الجثث ملقاة في الشوارع.

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