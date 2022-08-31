أوكرانيا: خوف من الإشعاعات

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في بداية الحرب احتلت القوات الروسية محطة تشيرنوبل النووية. لتعاود أوكرانيا السيطرة عليها لاحقا. لكن المخاوف لا تزال قائمة من قصف محطة الطاقة النووية عن قصد أو غير قصد.
تظهر تصريحات صينية وهندية أخيرة خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اهتزاز المحور الأسيوي الجديد لروسيا. البعض يرى أن هذا المحور "محكوم عليه بالفشل" لأن دول جنوب شرق آسيا يساورها القلق حيال رد فعل الغرب إذا تعاونت مع موسكو.
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.
غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة أثار مخاوف من وقوع كارثة إشعاعية.
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