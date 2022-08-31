 أوكرانيا: خوف من الإشعاعات | مراسلون حول العالم | DW | 24.09.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: خوف من الإشعاعات

في بداية الحرب احتلت القوات الروسية محطة تشيرنوبل النووية. لتعاود أوكرانيا السيطرة عليها لاحقا. لكن المخاوف لا تزال قائمة من قصف محطة الطاقة النووية عن قصد أو غير قصد.

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