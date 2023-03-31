 أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا

في أوكرانيا، وخوفاً من هجوم عسكري روسي جديد على الشمال الغربي للبلاد، يقوم الجيش الأوكراني بتعزيز مواقعه على الحدود مع بيلاروسيا.

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