أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا

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في أوكرانيا، وخوفاً من هجوم عسكري روسي جديد على الشمال الغربي للبلاد، يقوم الجيش الأوكراني بتعزيز مواقعه على الحدود مع بيلاروسيا.
وزارة الدفاع الروسية تزعم استيلاء مقاتلي فاغنر على منطقتين في باخموت، فيما أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا أنها تلقت 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا حتى منتصف نيسان/ أبريل الجاري.
اعتبر البنتاغون أنّ تسريب وثائق سرية عن الحرب في أوكرانيا تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة، في حين أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يأخذ الأمر "على نحو جاد جداً جداً".
ما تزال الهجمات الروسية أوكرانيا مستمرة، بالرغم من مناسبة عيد القيامة" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم في أوكرانيا وروسيا وبلدان أخرى في أوروبا والشرق الأوسط. فيما تمت عملية تبادل أسرى كبيرة بين موسكو وكييف.
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها بدأت تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.
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