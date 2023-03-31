أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا

واشنطن تعتبر تسريب وثائق حرب أوكرانيا خطراً أمنياً "جسيماً"

اعتبر البنتاغون أنّ تسريب وثائق سرية عن الحرب في أوكرانيا تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة، في حين أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يأخذ الأمر "على نحو جاد جداً جداً".