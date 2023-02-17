أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا

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في أوكرانيا، وخوفاً من هجوم عسكري روسي جديد على الشمال الغربي للبلاد، يقوم الجيش الأوكراني بتعزيز مواقعه على الحدود مع بيلاروسيا.
أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بدء دورة تدريبية لهيئة أركان القيادة المشتركة للتجمع الإقليمي لقواتها المسلحة والقوات الروسية، فيما استبعد الرئيس الأمريكي تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" رغم انفتاح حلفائه بهذا الشأن.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.
أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ رفضه طلب أوكرانيا تزويدها بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية. يذكر أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة مثار جدل كبير كما أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي.
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