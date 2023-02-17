 أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا | مراسلون حول العالم | DW | 19.02.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا

في أوكرانيا، وخوفاً من هجوم عسكري روسي جديد على الشمال الغربي للبلاد، يقوم الجيش الأوكراني بتعزيز مواقعه على الحدود مع بيلاروسيا.

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ASIPOVICHY, BELARUS - SEPTEMBER 18: A Belarusian soldier guards a helicopter at the Asipovichy military training ground during the Zapad 2017 military exercises on September 18, 2017 in in Asipovichy, Belarus. The joint military exercises between Belarus and Russia, last held four years ago, have raised alarm in the NATO-member countries to the west over concerns that as many as 100,000 troops may take part, well above the declared 12,700, and that it will serve as cover for Russia to move a permanent contingent of soldiers to Belarus or potentially launch incursions into neighboring countries. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)

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