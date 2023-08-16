أوكرانيا: خروج أول سفينة شحن من أوديسا بعد التهديد الروسي
أعلنت أوكرانيا أن أول سفينة شحن تجارية غادرت ميناء أوديسا عبر "ممر إنساني"، بعد أن هددت موسكو بإغراق مثل هذه السفن. وأبحرت السفينة "يوزف شولته" على الرغم من القصف الروسي الجديد الذي ألحق ضررا بميناء على نهر الدانوب.
سفينة الحاويات "يوزف شولته" تغادر ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الأربعاء (16/8/2023)
رغم تحذير روسيا في وقت سابق من أنّها قد تستهدف السفن التي تستخدم الموانئ الأوكرانية، أعلنت كييف اليوم الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023) مغادرة أول سفينة شحن ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود عبر ممرّ ملاحي جديد.
وغادرت سفينة الشحن التي تحمل علم هونغ كونغ وكانت عالقة بميناء أوديسا الأوكراني، بعد أن حوصرت هناك لنحو عام ونصف العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف اليوم الأربعاء إن السفينة، التي تعرف باسم "يوزف شولت"، أبحرت باستخدام ممر مؤقت من أجل السفن التجارية.
ويشار إلى أنه تم تدشين هذا الطريق من أجل السفن المدنية، حيث تستخدمها على مسؤوليتها الخاصة. وقد أقيم هذا الطريق الشهر الماضي بعدما أنهت روسيا اتفاقا، تم التوصل إليه بوساطة أممية، لنقل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة.
وأكدت شركة "بيرنارد شولته لإدارة النقل البحري" التى تقوم بتشغيل السفينة، ومقرها هامبورغ بألمانيا، أن مسار السفينة الذى تم تحديده تضمن الإبحار إلى البوسفور، بعد عبور المياه الإقليمية لأوكرانياورومانيا وتركيا.
وأضافت الشركة أن طاقم العمل بخير. وتحمل السفينة أكثر من 2100 حاوية بشحنة يصل وزنها إلى 30 ألف طن، وفقا للسلطات الأوكرانية. ولم يتم تحديد نوع الشحنة. وقد حوصرت السفينة في أوديسا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 .
وكانت السفينة تبحر بموازاة الساحل الأوكراني متّجهة نحو فيلكوف جنوباً عند الساعة 14,30 بالتوقيت المحلي (11,30 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لموقع متخصص بتتبّع السفن.
هجوم روسي يسبب موجة غضب في رومانيا
وتتحدى رحلة السفينة تحذيرًا روسيًا من أنها قد تغرق سفنًا مدنية تسافر من وإلى أوكرانيا، بعد انسحاب موسكو من صفقة تسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. والإعلان عن مغادرة السفينة يثير مخاوف من تدخل سفن حربية روسية.
وأصدرت روسيا تهديدها، بعدما أوقفت الشهر الماضي العمل باتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا وضمَن ممراً آمنا لشحنات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.
ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية لميناء البحر الأسود الأوكراني والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب.
وأثار الهجومموجة غضب في رومانيا المجاورة التي أصبحت الآن مركزا رئيسياً لصادرات الحبوب الأوكرانية إلى الخارج منذ انهيار الاتفاق.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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قابض الأرواح يدلل "ربيبه"
"قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.
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تطور الأسلحة
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"روسيا الجائعة"
مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.
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من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.
انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
آفاق المستقبل
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
الحب بدلا من الحرب
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
أوكرانيا تفضل الناتو
لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.
انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
تهديد عالمي
من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.
انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
التفاوض على طريقة بوتين
على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.
انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة
في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.
انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
لاجئون من الدرجة الأولى؟
بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.
انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
حسابات صينية
منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة