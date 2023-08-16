أوكرانيا: خروج أول سفينة شحن من أوديسا بعد التهديد الروسي

رغم تحذير روسيا في وقت سابق من أنّها قد تستهدف السفن التي تستخدم الموانئ الأوكرانية، أعلنت كييف اليوم الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023) مغادرة أول سفينة شحن ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود عبر ممرّ ملاحي جديد.

وغادرت سفينة الشحن التي تحمل علم هونغ كونغ وكانت عالقة بميناء أوديسا الأوكراني، بعد أن حوصرت هناك لنحو عام ونصف العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف اليوم الأربعاء إن السفينة، التي تعرف باسم "يوزف شولت"، أبحرت باستخدام ممر مؤقت من أجل السفن التجارية.

ويشار إلى أنه تم تدشين هذا الطريق من أجل السفن المدنية، حيث تستخدمها على مسؤوليتها الخاصة. وقد أقيم هذا الطريق الشهر الماضي بعدما أنهت روسيا اتفاقا، تم التوصل إليه بوساطة أممية، لنقل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة.

وأكدت شركة "بيرنارد شولته لإدارة النقل البحري" التى تقوم بتشغيل السفينة، ومقرها هامبورغ بألمانيا، أن مسار السفينة الذى تم تحديده تضمن الإبحار إلى البوسفور، بعد عبور المياه الإقليمية لأوكرانياورومانيا وتركيا.

وأضافت الشركة أن طاقم العمل بخير. وتحمل السفينة أكثر من 2100 حاوية بشحنة يصل وزنها إلى 30 ألف طن، وفقا للسلطات الأوكرانية. ولم يتم تحديد نوع الشحنة. وقد حوصرت السفينة في أوديسا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 .

وكانت السفينة تبحر بموازاة الساحل الأوكراني متّجهة نحو فيلكوف جنوباً عند الساعة 14,30 بالتوقيت المحلي (11,30 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لموقع متخصص بتتبّع السفن.

هجوم روسي يسبب موجة غضب في رومانيا

وتتحدى رحلة السفينة تحذيرًا روسيًا من أنها قد تغرق سفنًا مدنية تسافر من وإلى أوكرانيا، بعد انسحاب موسكو من صفقة تسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. والإعلان عن مغادرة السفينة يثير مخاوف من تدخل سفن حربية روسية.

وأصدرت روسيا تهديدها، بعدما أوقفت الشهر الماضي العمل باتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا وضمَن ممراً آمنا لشحنات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية لميناء البحر الأسود الأوكراني والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب.

وقالت أوكرانيا الأربعاء إنّ مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت مذ أوقفت موسكو العمل باتفاق الحبوب.

وأثار الهجومموجة غضب في رومانيا المجاورة التي أصبحت الآن مركزا رئيسياً لصادرات الحبوب الأوكرانية إلى الخارج منذ انهيار الاتفاق.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)