 أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر | مراسلون حول العالم | DW | 03.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

حصيلة دموية في يوم حرية الصحافة: فحتى نهاية أبريل الماضي، كان ويرا هيريتش هو الصحفي الثالث والعشرون الذي يُقتل في حرب أوكرانيا وفقًا للمعلومات الأوكرانية. مراسلون بلا حدود تجمع التبرعات للسترات الواقية من الرصاص.

مشاهدة الفيديو 02:48

المزيد من المركز الإعلامي

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب 03.05.2022

ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى 30.05.2022

Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

فنلندا: طلب الحماية لدى الناتو 30.05.2022

Title: A school camp for internally displaced Ukrainian children Teaser: The war in Ukraine claimed the lives of 219 children and more than 404 were injured, according to the UNICEF. Many children lost their homes and schools. In Western Ukraine, a school camp offers a safe place for internally displaced children. Credit to:

إيفانو فرانكيفسك: منح الأطفال شعوراً بالأمان 30.05.2022

المزيد مراسلون حول العالم

الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى 03.06.2022

بولندا: مساعدة الأيتام

بولندا: مساعدة الأيتام 03.06.2022

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا 03.06.2022

خاركيف: الحياة تحت الأرض

خاركيف: الحياة تحت الأرض 03.06.2022

اقرأ أيضا

29.05.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht per Videobotschaft bei der Wohltätigkeits-Veranstaltung «Save Ukraine - #StopWar» am Brandenburger Tor. Die Veranstalter wollen die Aufmerksamkeit der Welt auf die Ereignisse in der Ukraine lenken und Spenden für den Erwerb von medizinischer Ausrüstung sammeln. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

متهم بالتردد.. هل تنجح استراتيجية شولتس في حرب أوكرانيا؟ 31.05.2022

عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

تحليل: هل تكون ليبيا حقلا مبكرا لتداعيات حرب أوكرانيا؟ 26.05.2022

فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟

22.05.2022, Senegal, Dakar: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) nimmt neben Macky Sall, Präsident der Republik Senegal, an einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast teil. Dakar ist die erste Station der Afrika-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz. Anschließend geht es weiter nach Niger und Südafrika. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا حاضرة.. شولتس يبحث التعاون مع السنغال في ملف الغاز 22.05.2022

يلقي الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على أسعار الطاقة والغذاء بظلاله على أول جولة أفريقية للمستشار الألماني أولاف شولتس تشمل ثلاث دول. شولتس بدأ جولته بدكار حيث تنوي ألمانيا التعاون مع السنغال في مجال استخراج الغاز.

Undated handout image of a Switchblade drone. The United States is reportedly sending kamikaze drones to Ukraine, as part of a new $ 800 billion (â¬ 722 billion) weapons package to help the country fight off Russiaâs invasion. The package will include 100 tactical unmanned drones, which US officials speaking on condition of anonymity say are Switchblades - small âsuicideâ drones that explode on impact. The Switchblade is basically a single-use drone thatâs small enough to fit in a backpack, cruises at around 100 km/h and carries cameras, guidance systems and explosives to dive-bomb into its target. Unlike most weapons, the Switchblade can also disengage or abort a mission at any time, and then recommit to another target depending on what the operator commands. This aims to ensure that strikes are precise and can be called off at the very last minute if they endanger civilians or properties nearby. Photo courtesy of AeroVironment, Inc via ABACAPRESS.COM

متوفرة وسهلة الاستخدام.. هل تغير المسيرات مجرى حرب أوكرانيا؟ 15.05.2022

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دخلت الطائرات المسيرة كلاعب أساسي في ساحات المعارك ما بين مهام استطلاع ومراقبة واستهداف وقصف مواقع العدو. فكيف غيرت الطائرات المسيرة مجريات الحرب في أوكرانيا؟