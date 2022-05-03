أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
حصيلة دموية في يوم حرية الصحافة: فحتى نهاية أبريل الماضي، كان ويرا هيريتش هو الصحفي الثالث والعشرون الذي يُقتل في حرب أوكرانيا وفقًا للمعلومات الأوكرانية. مراسلون بلا حدود تجمع التبرعات للسترات الواقية من الرصاص.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
يلقي الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على أسعار الطاقة والغذاء بظلاله على أول جولة أفريقية للمستشار الألماني أولاف شولتس تشمل ثلاث دول. شولتس بدأ جولته بدكار حيث تنوي ألمانيا التعاون مع السنغال في مجال استخراج الغاز.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دخلت الطائرات المسيرة كلاعب أساسي في ساحات المعارك ما بين مهام استطلاع ومراقبة واستهداف وقصف مواقع العدو. فكيف غيرت الطائرات المسيرة مجريات الحرب في أوكرانيا؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول