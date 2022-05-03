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أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

حصيلة دموية في يوم حرية الصحافة: فحتى نهاية أبريل الماضي، كان ويرا هيريتش هو الصحفي الثالث والعشرون الذي يُقتل في حرب أوكرانيا وفقًا للمعلومات الأوكرانية. مراسلون بلا حدود تجمع التبرعات للسترات الواقية من الرصاص.