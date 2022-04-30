 أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر | DW الأخبار | DW | 03.05.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا استهدفت القوات الروسية الصحفيين الأوكرانيين. واضطر عدد منهم مغادرة مدنهم أي مواصلة العمل مغامرين بحياتهم. وتحولت لفيف إلى ملتقى للصحفيين.

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