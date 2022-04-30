أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

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منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا استهدفت القوات الروسية الصحفيين الأوكرانيين. واضطر عدد منهم مغادرة مدنهم أي مواصلة العمل مغامرين بحياتهم. وتحولت لفيف إلى ملتقى للصحفيين.
دافع شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".
بعد فشل محاولات عديدة، تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية مستمرة.
علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.
صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".
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