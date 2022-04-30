أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

موسكو وكييف تؤكدان إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول

بعد فشل محاولات عديدة، تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية مستمرة.