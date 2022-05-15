 أوكرانيا- ″جحيم″ في دونباس وزيلينسكي يصف المساعدات استثمارا في ″أمن″ الغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2022

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أوكرانيا- "جحيم" في دونباس وزيلينسكي يصف المساعدات استثمارا في "أمن" الغرب

تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.

روسيا تشدد هجومها على إقليم دونباس الأوكراني الذي يضم انفصاليين موالين لموسكو.

روسيا تشدد هجومها على إقليم دونباس الأوكراني الذي يضم انفصاليين موالين لموسكو.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة (20 مايو/ايار 2022) أن القوات الروسية تشدد الضغط على منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم"، معتبراً من جهة أخرى أن المساعدات الضخمة التي أعلنت عن تقديمها واشنطن ودول مجموعة السبع لكييف تشكل "استثماراً في أمن الغرب".

مساعدات عسكرية ضخمة

مختارات

"لا توجد طرق مختصرة إلى الاتحاد الأوروبي": المستشار الألماني أولاف شولتس يوضح أن لا استثناء لأوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية أوكرانيا يقول إن تعامل بعض دول الاتحاد "يؤذي مشاعر الأوكرانيين".

تشهد منطقة دونباس في شرق أوكرانيا معارك طاحنة بين الجيشين الروسي والأوكراني. وتؤكد المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا فقدت نحو ثلث القوة القتالية البرية التي نشرتها في أوكرانيا منذ بدء غزوها للبلاد في فبراير/شباط.

اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، خلال زيارتها لليابان عبارات واضحة للحديث عن روسيا التي اعتبرتها تشكل اليوم أكثر التهديدات المباشرة للنظام العالمي بحربها "الهمجية" ضد أوكرانيا وتحالفها المقلق مع الصين.

ووافق الكونغرس الأمريكي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار لدعم جهود أوكرانيا العسكرية في مواجهة روسيا، في وقت بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المليارات التي يمكن لكلّ دولة تقديمها لكييف.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو ليل الخميس الجمعة "بالنسبة إلى شركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق أو تبرع" مضيفاً: "هذه مساهمتهم في أمنهم، لأن حماية أوكرانيا تعني حمايتهم ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا".

ويُفترض أن تسمح رزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بالتزوّد خصوصا بآليات مصفّحة وتعزيز دفاعها الجوي، في وقت تركّز روسيا جهودها في شرق البلاد وجنوبها بعد فشلها في السيطرة على كييف وخاركيف شمالاً.

وقال مسؤولون إن البيت الأبيض يعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة للسفن للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي، وسط مخاوف من أن تزيد الأسلحة الأكثر قوة التي يمكن أن تغرق السفن الحربية الروسية من حدة الصراع.

 كان الكونغرس الأمريكي قد أصدر الخميس حزمة بقيمة 40 مليار دولار لدعم المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا. وفي ضواحي مدينة بون الألمانية، يضيف وزراء مالية مجموعة الدول السبع أيضاً المليارات الإضافية التي يمكن أن تدفعها كل دولة إلى كييف.

مساعدات عاجلة

ويوم الخميس، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن مساهمة ألمانية قدرها 1 مليار يورو (1.1 مليار دولار) لميزانية أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي عقدت بالقرب من مدينة بون الألمانية.

وقال ليندنر: "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا طوال هذه الحرب وما بعدها ومستعدون لبذل المزيد حسب الحاجة".

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

تشير التقديرات إلى أن الحكومة الأوكرانية ستحتاج إلى 15 مليون دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لتمويل عملياتها

وتتولى ألمانيا حاليًا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع. ومن المقرر أن تأتي الأموال من ميزانية ألمانيا لعام 2022 وليس من القروض.

وتهدف المساعدات إلى دعم الأوضاع المالية في كييف التي تضررت من جراء الحرب. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة الأوكرانية ستحتاج إلى 15 مليون دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لتمويل عملياتها، بما في ذلك دفع الرواتب، حيث أدت الحرب الروسية إلى تدمير عائدات الضرائب.

والمنحة الألمانية هي جزء من 18.4 مليار دولار في شكل تحويلات وقروض تعهد بها وزراء مجموعة السبع، وفقًا لمسودة بيان اطلعت عليه وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس.

 

الانضمام للاتحاد مقابل الإصلاح

وفي ضوء رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اقترحت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ربط مساعدات إعادة الإعمار المستقبلية للبلاد بالإصلاحات.

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين

اقترحت فون دير لاين ربط مساعدات إعادة الإعمار المستقبلية لأوكرانيا بالإصلاحات.

وقالت فون دير لاين إن هذا الأمر سيشمل، على سبيل المثال، محاربة الفساد وسيادة القانون بحسب ما نشر موقع قناة التليفزيون الألماني الثانية (ZDF). وقالت المسؤولة الأوروبية إن إجراءات قبول كييف في الاتحاد الأوروبي ستعتمد على كيفية تطور الإصلاحات بعد نهاية الحرب.

وكانت أوكرانيا قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي مؤكدة أنها ترغب في أن يحدث ذلك بسرعة. وعادة، يستغرق الأمر عدة سنوات.

لكن مؤخراً، قلّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس من التوقعات في هذا الصدد، إذ قال شولتس في بيان حكومي إلى البوندستاغ يوم الخميس، إنه من منطلق الإنصاف مع المرشحين الآخرين للانضمام منذ فترة طويلة في غرب البلقان، يجب ألا تكون هناك "طرق مختصرة" لأوكرانيا.

توقعات بمزيد من العقوبات على روسيا

وعلى جانب آخر، أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم يوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.

وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي للإدارة الأمريكية فرض عقوبات ثانوية، قالت غرانهولم "أعلم أن هذا بالتأكيد ليس مستبعداً".

لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعزز الأسعار العالمية للنفط في وقت تشعر فيه الإدارة بالحساسية تجاه ارتفاع أسعار البنزين التي سجلت في الآونة الأخيرة رقما قياسياً جديداً.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا، حظراً على مشتريات النفط الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا. لكن واشنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وهي إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.

ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، مما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها الحربي.

معارك طاحنة في دونباس

عملياتياً، تسعى موسكو خصوصاً إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس الناطقة بالروسية والتي يسيطر الانفصاليون الموالون لها على جزء منها منذ 2014.

وقال الرئيس الأوكراني: "تُواصل القوات المسلحة الأوكرانية إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف. لكن المحتلين يحاولون زيادة الضغط في دونباس. إنه الجحيم، وهذه ليست مبالغة".

وتسبب القصف الروسي بسقوط 12 قتيلاً و40 جريحاً الخميس في سيفيرودونيتسك في منطقة لوغانسك (شرق)، وفقا للحاكم المحلي سيرغيه غايداي الذي قال إنّ معظم القصف أصاب مبانيَ سكنية وإنّ الحصيلة قد ترتفع.

وتُشكّل سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتين يفصل بينهما نهر، الجيب الأخير للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. ويُحاصر الجنود الروس هاتين المنطقتين اللتين تخضعان لقصف متواصل.

كما قتل الجنود الروس الخميس خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك، في دونباس، بحسب الحاكم بافلو كيريلينكو. وأعلنت روسيا الخميس أن نحو 800 عسكري أوكراني كانوا متحصنين في مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ما يرفع العدد الإجمالي للذين استسلموا إلى 1730 منذ الاثنين.

ع.ح./ و.ب. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Frankreich Plakate in Unterstützung zur Ukraine am Palais des Festivals in Cannes

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    التضامن مع أوكرانيا

    سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.

  • Filmaufnahme: eine junge weiße Frau mit schwarzem Kleid und weißem Kragen und Saum lauscht an einer Tür; im Raum dahinter steht ein Mann mit Bart, vor ihm sitzen ein Cellist und ein Violinist

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"

    تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.

  • Filmszene | Elvis (2022): Austin Butler als Elvis Presley auf einem Konzert vor jubelndem Publikum

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    عودة أسطورة الروك أند رول

    قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.

  • Eine Filmszene aus Coupez!: ein Mann im Hawaiihemd, eine Frau mit gelbem Pullover, blutverschmiertem Gesicht und weitgeöffneten Augen, die von einer weiteren jungen Frau gehalten wird

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    الافتتاح بفيلم فكاهي

    سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.

  • Cannes Filmfestival: Vincent Lindon steht in hellblauem Hemd und dunkelblauem Jackett vor einem pinken Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم

    بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.

  • Regisseur Hirokazu Koreeda im Smoking mit schwarzer Fliege winkt in die Kamera auf einem roten Teppich

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية

    المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.

  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

    في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.

  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    مخرجان من أوكرانيا

    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


 

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