 أوكرانيا تُسقط عشارت الصواريخ الروسية | DW الأخبار | DW | 18.05.2023

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DW الأخبار

أوكرانيا تُسقط عشارت الصواريخ الروسية

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا. وفي مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية قتل شخص وأصيب اثنان. وفي كييف ، قال مسؤولون عسكريون إن الحطام المتساقط تسبب في نشوب حريق في مبنى غير سكني.

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