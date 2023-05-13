DW الأخبار

أوكرانيا تُسقط عشارت الصواريخ الروسية

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا. وفي مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية قتل شخص وأصيب اثنان. وفي كييف ، قال مسؤولون عسكريون إن الحطام المتساقط تسبب في نشوب حريق في مبنى غير سكني.