أوكرانيا تُسقط عشارت الصواريخ الروسية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا. وفي مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية قتل شخص وأصيب اثنان. وفي كييف ، قال مسؤولون عسكريون إن الحطام المتساقط تسبب في نشوب حريق في مبنى غير سكني.
أكدت أوكرانيا أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما يواصل جنود روس التقدم في المدينة نفسها حيث تدور معارك منذ أشهر. وتواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم الأوكراني المضاد.
تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة. وفيما تسببت ضربات جوية إسرائيلية في مقتل قيادي آخر بحركة "الجهاد الإسلامي"، أطلقت جماعة فلسطينية مسلحة صواريخ صوب القدس للمرة الأولى.
نفذت إسرائيل غارات جوية جديدة على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ استمرارا لموجة من التوتر تثير القلق العالمي. وزراء خارجية عدة دول من بينها ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا شددوا على ضرورة وقف إراقة الدماء.
قالت الحكومة البريطانية إنها سترسل المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، وذلك بعد وصول الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول