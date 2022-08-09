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أوكرانيا: توقف الحياة المدرسية

منذ بداية الحرب، تضررت أكثر من 2000 مدرسة في أوكرانيا، ودُمر العديد منها بالكامل. في قرية أوكرانية، يحاول أولياء الأمور والمعلمون والتلاميذ بث حياة جديدة في مدرستهم على الرغم من مخاوفهم من مزيد من الهجمات.