أوكرانيا: توقف الحياة المدرسية

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منذ بداية الحرب، تضررت أكثر من 2000 مدرسة في أوكرانيا، ودُمر العديد منها بالكامل. في قرية أوكرانية، يحاول أولياء الأمور والمعلمون والتلاميذ بث حياة جديدة في مدرستهم على الرغم من مخاوفهم من مزيد من الهجمات.
يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.
تعهد المانحون في مؤتمر دولي في كوبنهاغن بدفع أكثر من 1.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا. وستكون الأموال مخصصة للاستخدام العام الجاري والمقبل، وسيتم من خلالها توفير أسلحة وصواريخ وذخيرة وإزالة الألغام.
انطلقت محاكمة ضابط احتياط ألماني بتهمة نقل معلومات حساسة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي. وتجري محاكمة ضابط الاحتياط (65 عاما)، في محكمة دوسلدورف العليا. وإذا ثبتت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن تصل لعشر سنوات.
بعد اتهام أوكرانيا روسيا بقصف محطة زابوريزهيا النووية مجددًا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من أن أي هجوم على محطات نووية "أمر انتحاري"، داعيًا إلى وقف الهجمات والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالوصول إلى المحطة.
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