أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية

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تتزايد الضغوط على ألمانيا من أجل أن تسمح باستلام أوكرانيا لدبابات ليوبارد ألمانية الصنع . وتأمل أوكرانيا أن تساهم هذه الدبابات في التصدي للهجمات الروسية واستعادة الأراضي المحتلة.
يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتمدون على عقيدة عسكرية قديمة لحلف الناتو لمساعدة أوكرانيا. لهذا، تحتاج البلاد للدبابات الغربية التي وعدت بها لتكون مفتاح الحسم ضمن ما يعرف بـ"معركة الأسلحة المشتركة" ضد الجيش الروسي.
كييف تشدد على حاجتها الملحة والفورية لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية لمساعدتها على "إنقاذ الأرواح". وبينما تنظر برلين في الأمر، تقول الشركة المصنِّعة إن توريدها لدبابات من هذا الطراز لا يمكن أن يتم قبل عام من الآن.
فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
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