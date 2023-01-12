أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية

دبابات "ليوبارد 2" تزيد من حرج ألمانيا أمام الحلفاء

كييف تشدد على حاجتها الملحة والفورية لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية لمساعدتها على "إنقاذ الأرواح". وبينما تنظر برلين في الأمر، تقول الشركة المصنِّعة إن توريدها لدبابات من هذا الطراز لا يمكن أن يتم قبل عام من الآن.