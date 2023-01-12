 أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية | DW الأخبار | DW | 17.01.2023

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DW الأخبار

أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية

تتزايد الضغوط على ألمانيا من أجل أن تسمح باستلام أوكرانيا لدبابات ليوبارد ألمانية الصنع . وتأمل أوكرانيا أن تساهم هذه الدبابات في التصدي للهجمات الروسية واستعادة الأراضي المحتلة.

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بينما يزداد الضغط عليه، يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء للسماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 12.01.2023

تضارب التصريحات الرسمية الروسية والأوكرانية بخصوص سيطرة القوات الروسية على مدينة سوليدار

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كييف تقول إن قواتها لا تزال تدافع عن بدلة زوليدار، وروسيا تعلن السيطرة عليها. دمار كبير لحق بالمدينة.

روسيا تدعي السيطرة على مدينة زوليدار وأوكرانيا تقول إن القتال عليها مستمر 14.01.2023

ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دعم غربي جديد لكييف بأسلحة ودبابات قتالية 06.01.2023

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منتدى دافوس والحرب في أوكرانيا 17.01.2023

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احتشد الصينيون في محطات القطارات قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، للاحتفال مع عائلاتهم، وسط مخاوف من تفشي العدوى.

الصين .. مخاوف من تفشي العدوى خلال السنة القمرية الجديدة 17.01.2023

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19.04.2018, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A7 steht auf dem Truppenübungsplatz Munster. (zu dpa Schießen mit dem «Leopard 2 A7» - die Renaissance der Panzer vom 04.05.2018) Foto: Philipp Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

أوكرانيا: الدبابات الغربية مفتاح الحسم ضد الجيش الروسي! 17.01.2023

يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتمدون على عقيدة عسكرية قديمة لحلف الناتو لمساعدة أوكرانيا. لهذا، تحتاج البلاد للدبابات الغربية التي وعدت بها لتكون مفتاح الحسم ضمن ما يعرف بـ"معركة الأسلحة المشتركة" ضد الجيش الروسي.

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دبابات "ليوبارد 2" تزيد من حرج ألمانيا أمام الحلفاء 15.01.2023

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ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة! 13.01.2023

فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.

05.01.2023 Smoke rises from strikes on the frontline city of Soledar, as Russia's attack on Ukraine continues, as seen from Bakhmut, Ukraine, January 5, 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تعين قائدا جديدا لقواتها 11.01.2023

في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.