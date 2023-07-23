 أوكرانيا تكثف هجومها المضاد وتسترد المزيد من الأراضي | DW الأخبار | DW | 29.07.2023

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أوكرانيا تكثف هجومها المضاد وتسترد المزيد من الأراضي

كييف تحاول تكثيف هجومها المضاد من أجل تحقيق تقدم ميداني على القوات الروسية. والرئيس الأوكراني زيلينسكي يشيد بأداء الجنود الأوكران.

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A woman helps clean up inside the Odesa Transfiguration Cathedral after it was heavily damaged in Russian missile attacks in Odesa, Ukraine, Sunday, July 23, 2023. (AP Photo/Jae C. Hong)

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