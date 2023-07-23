أوكرانيا تكثف هجومها المضاد وتسترد المزيد من الأراضي

زعماء أفارقة يلحون على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

على هامش القمة الروسية - الإفريقية، أكد الرئيس الروسي توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة إفريقية، فيما ألح زعماء أفارقة على بوتين كي يمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.