أوكرانيا تكثف هجومها المضاد وتسترد المزيد من الأراضي

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كييف تحاول تكثيف هجومها المضاد من أجل تحقيق تقدم ميداني على القوات الروسية. والرئيس الأوكراني زيلينسكي يشيد بأداء الجنود الأوكران.
فيما تواصل أوكرانيا تعزيز هجومها المضاد، تفقد الرئيس زيلينسكي "مواقع متقدمة" لقواته في جبهة القتال قرب مدينة باخموت. في المقابل حذرت بولندا من تحركات مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية في بيلاروسيا واقترابها من حدودها.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعماء الأفارقة إن موسكو تحترم اقتراحهم للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية، مضيفاً أن بلاده ستزيد امدادات الحبوب لأفريقيا وشطبت ديوناً بقيمة 23 مليار دولار على دول القارة.
على هامش القمة الروسية - الإفريقية، أكد الرئيس الروسي توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة إفريقية، فيما ألح زعماء أفارقة على بوتين كي يمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
خلال اجتماعه مع بوتين، قال رئيس بيلاروسيا إن مرتزقة مجموعة فاغنر طلبوا السماح لهم بالاتجاه غربا. فما حقيقة المخاطر التي تشكلها فاغنر ضد بولندا، التي تعد عضوة في حلف الناتو؟
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