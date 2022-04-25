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أوكرانيا: تكتيكات الجيش

تعتبر روسيا في الواقع أفضل بكثيرمن أوكرانيا فيما يتعلق بالمعدات وعدد الجنود. لكن يبدو أن الغزو الروسي يسير في مسار مغاير عما كان يتصوره الكرملين، وهذا ربما يرجع إلى تكتيكات الجيش وتزويد القوات والعمليات اللوجستية.