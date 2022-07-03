أوكرانيا تقول إن القوات الروسية تتجمع في الشرق

قصف متواصل بدونباس ومؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا

بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي قصف مدن أخرى في منطقة دونباس، سعيًا للسيطرة الكاملة عليها، بينما ينعقد مؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا، تعرض فيه بريطانيا خطة واسعة.