أوكرانيا تقول إن القوات الروسية تتجمع في الشرق

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القوات الروسية تواصل قصف شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل
بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي قصف مدن أخرى في منطقة دونباس، سعيًا للسيطرة الكاملة عليها، بينما ينعقد مؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا، تعرض فيه بريطانيا خطة واسعة.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
انسحبت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك، ما جعل روسيا، مع حلفائها تسيطر على كامل منطقة لوهانسك، حيث قامت "جمهورية" انفصالية. الرئيس زيلينسكي أقرّ بانسحاب قواته من المدينة لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة.
روسيا تقول إنها باتت تسيطر بالكامل على إقليم لوهانسك، بينما يرد مسؤول أوكراني أن القتال حول دونباس "لم ينته بعد" وأن الأمر يتعلق بانسحاب تكتيكي.
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