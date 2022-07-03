 أوكرانيا تقول إن القوات الروسية تتجمع في الشرق | DW الأخبار | DW | 10.07.2022

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أوكرانيا تقول إن القوات الروسية تتجمع في الشرق

القوات الروسية تواصل قصف شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل

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