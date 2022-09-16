أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة

حرب أوكرانيا تهيمن على اجتماع زعماء العالم بالأمم المتحدة

يركز زعماء العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب عندما يجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في تجمع من غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم نحو إنهاء الصراع.