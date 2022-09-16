 أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة | DW الأخبار | DW | 18.09.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة

مئات الجثث في مقبرة جماعية في إيزيوم وزيلينسكي يحمل روسيا المسؤولية

المزيد من المركز الإعلامي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من روسيا

الأمم المتحدة تحقق في مقبرة جماعية مفترضة بإيزيوم الأوكرانية 16.09.2022

HANDOUT - 29.11.1979, Ukraine, Isjum: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto ist Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw von Soldaten umgeben. Die ukrainischen Truppen setzten die sich zurückziehenden russischen Streitkräfte am 13.09.2022 unter Druck. Sie drangen tiefer in die besetzten Gebiete ein und schickten weitere Kreml-Truppen in die Flucht vor der Gegenoffensive, die dem militärischen Ansehen Moskaus einen empfindlichen Schlag versetzte. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة 15.09.2022

Oleg Kotenko, the Commissioner for Issues of Missing Persons under Special Circumstances looks at the unidentified graves of civilians and Ukrainian soldiers in the recently retaken area of Izium, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022 who had been killed by Russian forces near the beginning of the war. A mass grave of Ukrainian soldiers and unknown buried civilians was found in the forest of recently recaptured city of Izium. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

تقدم القوات الأوكرانية.. انتصار مؤقت أم بداية تقهقر روسيا؟ 16.09.2022

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تزور أوكرانيا مجدداً.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تزور أوكرانيا مجدداً 16.09.2022

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المسلمون الشيعة يحيون ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين في مدينة كربلاء في العراق.

الشيعة يحيون أربعينية الحسين بكربلاء 18.09.2022

الأمم المتحدة تقول إن ما يقرب من 16 مليون طفل في باكستان قد تأثروا ، بالفيضانات ومهددين بالإصابة بأوبئة مختلفة.

16 مليون طفل في باكستان مهددين بالإصابة بمختلف الأوبئة بسبب الفيضانات 18.09.2022

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفُقد العديد بعد هطول أمطار غزيرة على عدة بلدات في منطقة جبلية بإيطاليا.

مقتل عشرة أشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على عدة بلدات في منطقة جبلية بإيطاليا 17.09.2022

موجة اقتحام للبنوك اللبنانية مع سعي المودعين للحصول على أموالهم

أزمة البنوك تدفع اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة 17.09.2022

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A Ukrainian soldier helps a wounded fellow soldier on the road in the freed territory in the Kharkiv region, Ukraine, Monday, Sept. 12, 2022. Ukrainian troops retook a wide swath of territory from Russia on Monday, pushing all the way back to the northeastern border in some places, and claimed to have captured many Russian soldiers as part of a lightning advance that forced Moscow to make a hasty retreat. (AP Photo/Kostiantyn Liberov)

حرب أوكرانيا تهيمن على اجتماع زعماء العالم بالأمم المتحدة 18.09.2022

يركز زعماء العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب عندما يجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في تجمع من غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم نحو إنهاء الصراع.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 15: U.S. President Joe Biden speaks at the United We Stand Summit in the East Room of the White House on September 15, 2022 in Washington, DC. Faith leaders, civil rights leaders and activists attended the summit which focused on new government efforts to respond to violence and hate crimes. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

بايدن يحذر بوتين من استخدام الأسلحة الكيماوية والنووية في أوكرانيا 17.09.2022

حذر الرئيس الأمريكي بادين روسيا من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها الروس في الحرب في أوكرانيا، ورئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة متخصصة بجرائم الحرب إثر مقابر إيزيوم الجماعية.

Members of Ukrainian Emergency Service, police and experts work at a place of mass burial during an exhumation, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Izium, recently liberated by Ukrainian Armed Forces, in Kharkiv region, Ukraine September 16, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

زيلينسكي: المقابر الجماعية دليل على جرائم الحرب الروسية 16.09.2022

اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلاده بعد اكتشاف جثث لـ450 شخص في مدينة إيزيوم المحررة من الجيش الروسي تحمل "آثار موت عنيف"، ومسؤولون يؤكدون العثور على مراكز تعذيب متعددة في المدينة.

Sept. 16, 2022. From left: Indian Prime Minister Narendra Modi, Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev, Kyrgyz President Sadyr Japarov, Chinese President Xi Jinping, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Russian President Vladimir Putin, Tajik President Emomali Rakhmon, and Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif pose for a photo prior to the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Samarkand, Uzbekistan, Friday, Sept. 16, 2022. (Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بوتين يقول إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء حربها في أوكرانيا 16.09.2022

قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.