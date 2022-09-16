أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة

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مئات الجثث في مقبرة جماعية في إيزيوم وزيلينسكي يحمل روسيا المسؤولية
يركز زعماء العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب عندما يجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في تجمع من غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم نحو إنهاء الصراع.
حذر الرئيس الأمريكي بادين روسيا من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها الروس في الحرب في أوكرانيا، ورئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة متخصصة بجرائم الحرب إثر مقابر إيزيوم الجماعية.
اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلاده بعد اكتشاف جثث لـ450 شخص في مدينة إيزيوم المحررة من الجيش الروسي تحمل "آثار موت عنيف"، ومسؤولون يؤكدون العثور على مراكز تعذيب متعددة في المدينة.
قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.
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