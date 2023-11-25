أوكرانيا تقول إنها تعرضت لأكبر هجوم بالمسيرات منذ بداية الحرب

تعرضت العاصمة الأوكرانية، كييف لهجوم بطائرة بدون طيار روسية، الليلة الماضية، وذكر عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو اليوم السبت (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن حطاماً من المسيرات، التي أسقطتها دفاعات جوية أوكرانية سقطت في المدينة. ونتيجة لذلك، نشبت حرائق في العديد من الأماكن، بما في ذلك مبنى سكني وروضة أطفال. وأضاف كليتشكو أن عدة أشخاص أصيبوا، بما في ذلك صبي.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني في البداية إسقاط 71 من أصل 75 طائرة مسيرة، لكنه عدل بعد ذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى 74. وقال المتحدث باسم سلاح الجو عبر التلفزيون إن 66 من تلك الطائرات أسقطت في أجواء كييف والمنطقة المحيطة بها.

وتم إبلاغ السكان بالبقاء في مراكز إيواء طارئة، مع استمرار الهجمات. ونشب حريق في مبنى شاهق، في الضفة الشرقية من نهر "دنيبرو"، بسبب الحطام المتساقط، بينما نشب حريق آخر في منطقة غير مأهولة، مساحتها حوالي 100 متر مربع، طبقاً للإدارة العسكرية في كييف.

وكتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن كييف تتعرض لهجمات من قبل مسيرات وأنه تم نشر دفاعات جوية.

ولم يتضح بعد هدف الهجوم لكن كييف حذرت في الأسابيع القليلة الماضية من أن روسيا ستشن مجدداً حملة جوية لتدمير نظام الطاقة في أوكرانيا مثلما حاولت فعل ذلك في الشتاء الماضي. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن ما يقرب من 200 مبنى في العاصمة، بما في ذلك 77 مبنى سكنياً، انقطعت عنها الكهرباء نتيجة الهجوم.

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ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من قبل روسيا للاتهامات الأوكرانية.

الانضمام للاتحاد الأوروبي وإقالات

وفي ملف ذي صلة بالحرب، أصدر الرئيس، فولوديمير زيلينسكي مرسوماً بإقالة عدد من كبار ضباط الحرس الوطني أمس الجمعة. وطبقاً للمرسوم الرئاسي، سيتم إقالة النائب الأول لرئيس الحرس الثوري، الليفتنانت جنرال، فولوديمير كوندراتيوك.

كما سيتم إقالة ثلاثة نواب آخرين، وهم الليفتنانت جنرال، أولكسندر نابوك وضابطين آخرين برتبة، ميجور جنرال وهما أوليه ساخون وميكولا ميكولينكا. وباستثناء ساخون، كان جميع الجنرالات في مناصبهم، قبل الحرب.

ولم يعرف بعد الأسباب وراء هذا التعديل في قيادة الحرس الوطني.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس زيلينسكي عقب محادثات مع اثنين من زعماء أوروبا إنه يأمل في بدء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المصورة أمس الجمعة، إنه كان أبلغ رئيس لاتفيا إدجار رينكيفيتش عن كيفية تنفيذ أوكرانيا توصيات المفوضية الأوروبية، وقال إن بلاده مستعدة لمحادثات الانضمام في كانون الأول/ديسمبر. وأضاف زيلينسكي: "نتوقع هذا القرار، وأن يفي الاتحاد الأوروبي بوعده".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)