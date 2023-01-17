 أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات قتالية ألمانية والمزيد من صواريخ باتريوت | DW الأخبار | DW | 18.01.2023

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أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات قتالية ألمانية والمزيد من صواريخ باتريوت

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