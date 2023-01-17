أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات قتالية ألمانية والمزيد من صواريخ باتريوت

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بوادر تغير في موقف ألمانيا تقرب أوكرانيا من الحصول على دبابات غربية
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.
تزامنا مع إعلان موسكو إنهاء وقف إطلاق النار، أكدت كييف أن الجيش الروسي واصل اعتداءاته واستهدف باخموت ومواقع أوكرانية أخرى، فيما لا يزال الجدل متواصلا في ألمانيا حول نجاعة إرسال برلين لدبابات قتالية إلى كييف.
بدأت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مشتركة الاثنين، من شأنها تعزيز مخاوف كييف والغرب من استخدام موسكو لحليفتها جبهة لشنّ هجوم بري على أوكرانيا.
غزت روسيا أوكرانيا مراهنةً على انتصار سريع، لكنّها تجد نفسها غارقة في حرب يطول أمدها، تُستخلص منها عبر كثيرة حول طبيعة النزاعات المقبلة. فالهجوم الروسي على أوكرانيا "كارثة استراتيجية مروّعة لبوتين"، حسب مسؤول أمريكي.
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