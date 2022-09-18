أوكرانيا: تقارير عن التعذيب الروسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد استعادة بعض المناطق من المحتل الروسي يشعر المواطنون بالسعادة لتحريرهم، لكنهم يبلغون عن الحياة تحت الاحتلال وسوء المعاملة والتعذيب.
يوم حاسم في مسار الحرب في أوكرانيا، فالثلاثاء يصادف اليوم الأخير لاستفتاء دعت إليه روسيا لضم أربع مناطق تسيطر عليها كليّاً أو جزئيّاً في بلادٍ غزتها، مثيرة غضب الدول الغربية التي وعدت بردٍّ قوي في حال ضمها.
نددت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بالاستفتاءات "الزائفة" على ضم مناطق أوكرانية لروسيا، فيما أعلنت روسيا والمناطق الموالية نجاح استفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية، بينما جدد مسؤول روسي تهديدات بلاده باستخدام النووي.
بسبب الحرب في أوكرانيا تحولت الكثير من المناطق إلى حقول ألغام، الأمر الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للسكان حاضرا ومستقبلا. وتساهم عدة جهات ومنظمات غير حكومية في إزالة هذه الألغام، وتدعم ألمانيا بالمال والمعدات والخبرات.
اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلاده بعد اكتشاف جثث لـ450 شخص في مدينة إيزيوم المحررة من الجيش الروسي تحمل "آثار موت عنيف"، ومسؤولون يؤكدون العثور على مراكز تعذيب متعددة في المدينة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول