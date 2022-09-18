 أوكرانيا: تقارير عن التعذيب الروسي | مراسلون حول العالم | DW | 30.09.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: تقارير عن التعذيب الروسي

بعد استعادة بعض المناطق من المحتل الروسي يشعر المواطنون بالسعادة لتحريرهم، لكنهم يبلغون عن الحياة تحت الاحتلال وسوء المعاملة والتعذيب.

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مئات الجثث في مقبرة جماعية في إيزيوم وزيلينسكي يحمل روسيا المسؤولية

أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة 18.09.2022

HANDOUT - 29.11.1979, Ukraine, Isjum: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto ist Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw von Soldaten umgeben. Die ukrainischen Truppen setzten die sich zurückziehenden russischen Streitkräfte am 13.09.2022 unter Druck. Sie drangen tiefer in die besetzten Gebiete ein und schickten weitere Kreml-Truppen in die Flucht vor der Gegenoffensive, die dem militärischen Ansehen Moskaus einen empfindlichen Schlag versetzte. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة 15.09.2022

KHERSON, UKRAINE SEPTEMBER 26, 2022: A detainee votes in a Kherson Region referendum on joining Russia at pre-trial detention centre No 1. DPR, LPR, Kherson and Zaporizhzhia Regions hold referendums to join Russia on September 23-27. Stringer/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS143F7A

ختام عملية الاستفتاء في أربع مناطق أوكرانية للانضمام لروسيا 27.09.2022

اكتشاف المزيد من الأدلة على جرائم الحرب في مدينة إزيوم الأوكرانية التي كانت تحتلها روسيا سابقا

عمليات استخراج الجثث في إزيوم في أوكرانيا تكشف عن علامات التعذيب 18.09.2022

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Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

ألمانيا: منتدى همبولت يفتح كل الأبواب 01.10.2022

دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى 30.09.2022

This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

الفيلبين: دموية حرب المخدرات 30.09.2022

Germany increases troop presence in Lithuania Ort: Lithuania Schlagwörter: Germany, Lithuania, NATO, Russia Sendedatum: 08.09.2022 Rechte: DW A German Bundeswehr armored personnel carrier arrives in Lithuania.

ليتوانيا: جيش ألمانيا يدعم جبهة الناتو الشرقية 30.09.2022

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This photograph taken on September 11, 2022, shows a Ukranian soldier standing atop an abandoned Russian tank near a village on the outskirts of Izyum, Kharkiv Region, eastern Ukraine, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukraine forces said that their lightning counter-offensive took back more ground in the past 24 hours, as Russia replied with strikes on some of the recaptured ground. The territorial shifts were one of Russia's biggest reversals since its forces were turned back from Kyiv in the earliest days of the nearly seven months of fighting, yet Moscow signalled it was no closer to agreeing a negotiated peace. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

أوكرانيا.. قتال شرس مع دخول الاستفتاءات الروسية يومها الأخير 27.09.2022

يوم حاسم في مسار الحرب في أوكرانيا، فالثلاثاء يصادف اليوم الأخير لاستفتاء دعت إليه روسيا لضم أربع مناطق تسيطر عليها كليّاً أو جزئيّاً في بلادٍ غزتها، مثيرة غضب الدول الغربية التي وعدت بردٍّ قوي في حال ضمها.

الموالون لروسيا يعلنون نجاح استفتاءات الضم وموسكو تجدد تحذيراتها النووية

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نددت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بالاستفتاءات "الزائفة" على ضم مناطق أوكرانية لروسيا، فيما أعلنت روسيا والمناطق الموالية نجاح استفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية، بينما جدد مسؤول روسي تهديدات بلاده باستخدام النووي.

TOPSHOT - Ukrainian servicemen search for land mines at a burial site in a forest on the outskirts of Izyum, eastern Ukraine on September 16, 2022. - Ukraine said on September 16, 2022 it had counted 450 graves at just one burial site near Izyum after recapturing the eastern city from the Russians. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

جهود نزع الألغام في أوكرانيا ـ دعم ألماني بالمال والمعدات والخبرات 28.09.2022

بسبب الحرب في أوكرانيا تحولت الكثير من المناطق إلى حقول ألغام، الأمر الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للسكان حاضرا ومستقبلا. وتساهم عدة جهات ومنظمات غير حكومية في إزالة هذه الألغام، وتدعم ألمانيا بالمال والمعدات والخبرات.

Members of Ukrainian Emergency Service, police and experts work at a place of mass burial during an exhumation, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Izium, recently liberated by Ukrainian Armed Forces, in Kharkiv region, Ukraine September 16, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

زيلينسكي: المقابر الجماعية دليل على جرائم الحرب الروسية 16.09.2022

اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلاده بعد اكتشاف جثث لـ450 شخص في مدينة إيزيوم المحررة من الجيش الروسي تحمل "آثار موت عنيف"، ومسؤولون يؤكدون العثور على مراكز تعذيب متعددة في المدينة.