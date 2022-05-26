أوكرانيا تفقد السيطرة على بحر آزوف.. وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط

روسيا تتقدم في دونباس والقوات الأوكرانية تشن هجوماً مضاداً

تشهد منطقة دونباس في شرق أوكرانيا معارك طاحنة بين الجيشين الروسي والأوكراني. وتؤكد المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا فقدت نحو ثلث القوة القتالية البرية التي نشرتها في أوكرانيا منذ بدء غزوها للبلاد في فبراير/شباط.