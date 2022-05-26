أوكرانيا تفقد السيطرة على بحر آزوف.. وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط

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يحتدم القتال شرقي أوكرانيا حالياً، وقد استولت القوات الروسية والقوات المسلحة الموالية لها على معظم منطقة لوهانسك. وتواجه مدينتا سفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان تسيطر عليهما أوكرانيا خطر الحصار.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.
تشهد منطقة دونباس في شرق أوكرانيا معارك طاحنة بين الجيشين الروسي والأوكراني. وتؤكد المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا فقدت نحو ثلث القوة القتالية البرية التي نشرتها في أوكرانيا منذ بدء غزوها للبلاد في فبراير/شباط.
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