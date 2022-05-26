 أوكرانيا تفقد السيطرة على بحر آزوف.. وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط | DW الأخبار | DW | 27.05.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا تفقد السيطرة على بحر آزوف.. وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط

يحتدم القتال شرقي أوكرانيا حالياً، وقد استولت القوات الروسية والقوات المسلحة الموالية لها على معظم منطقة لوهانسك. وتواجه مدينتا سفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان تسيطر عليهما أوكرانيا خطر الحصار.

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