أوكرانيا تغتال في موسكو رئيس قوات الدفاع الإشعاعية الروسية

قُتل رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية المسلحة، إيغور كيريلوف، ومساعده، إثر انفجار في موسكو، فيما أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليتها عن عملية الأغتيال.

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول / ديسمبر 2024)، مقتل رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية المسلحة، إيغور كيريلوف، ومساعده، إثر انفجار في موسكو. وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إن العبوة الناسفة التي قتلت إيغور كيريلوف، في جنوب شرقموسكو، كانت موضوعة في دراجة نارية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت بيترينكو "بحسب التحقيق، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، في شارع ريازان في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في دراجة نارية كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، ونتيجة للحادث، لقي إيغور كيريلوف ومساعده مصرعهما". ويعمل المحققون حاليا في مكان الحادث، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق وأنشطة البحث العملياتي بهدف تحديد جميع ملابسات الجريمة المرتكبة.

وقالت خدمات الطوارئ "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في شارع ريازانسكي، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث". وأضافت أن "باب مدخل إحدى البنايات تضرر، وقتل شخصان". وقالت المتحدثة "وفقا للمعلومات الأولية، تم استخدام حوالي 200 غرام من مادة تي إن تي في الانفجار الذي وقع في شارع ريازان".

مقتل إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية المسلحة إثر انفجار لعبوة ناسفة صورة من: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة فرانس برس بأنّ هذه الأجهزة مسؤولة عن اغتيال قائد في الجيش الروسي في انفجار في موسكو صباح الثلاثاء. ويُعد كيريلوف أكبر مسؤول في الجيش الروسي يستهدف على الأراضي الروسية. وقال المصدر الأوكراني إنّ "الهجوم بقنبلة اليوم على الليفتينت جنرال إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلّحة الروسية، هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني".



واتهمت السلطات الأوكرانية كيريلوف غيابيا الاثنين بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن الأوكراني. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه بسبب الاشتباه في استخدامه أسلحة كيميائية في أوكرانيا. وقال المصدر الأوكراني "هذه النهاية المشينة تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين. والانتقام من جرائم الحرب أمر لا مفر منه"

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها فتحت تحقيقا جنائيا على خلفية الحادث. ونعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، كيريلوف، مذكرة بفضحه جرائم الأنغلوسكسونيين، بالحقائق والأدلة الملموسة، بحسب سبوتنيك.

وقالت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق تليغرام، "لسنوات عديدة، كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، بشكل منهجي، بالحقائق الملموسة، عن جرائم الأنغلوسكسون، واستفزازات الناتوبالأسلحة الكيميائية في سوريا، وتلاعب بريطانيا بالمواد الكيميائية المحظورة والاستفزازات في سالزبري و أميسبوري، والأنشطة القاتلة للمختبرات البيولوجية الأمريكية، في أوكرانيا، وأكثر من ذلك بكثير".

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن أجهزة الأمن الأوكرانية وجهت اتهاما، أمس الاثنين، لكيريلوف بسبب استخدام أسلحة كيميائية محظورة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (حرب أوكرانيا) والتي بدأت في فبراير/شباط . 2022 وخلال العملية التي استمرت قرابة ثلاث سنوات، حققت روسيا مكاسب إقليمية صغيرة ولكنها ثابتة، في نحو خمس مساحة أوكرانيا التي تسيطر عليها بالفعل.

ع.ش/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)