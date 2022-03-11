أوكرانيا تعلن مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر وروسيا تلتزم الصمت

قتل صحافي أمريكي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) في منطقة إربين، وهي جبهة قتال ضد القوات الروسية في شمال غرب كييف، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود. وقال الجراح الذي تطوع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأمريكيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في إربين جثة الضحية. كما أصيب أوكراني كان في ذات السيارة مع الأمريكيَّين بجروح. وسارع مسؤولون أوكرانيون إلى تحميل القوات الروسية مسؤولية إطلاق النار، لكن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد. وسمع مراسلو فرانس برس أصوات إطلاق نار من أسلحة خفيفة ومدفعية في المكان.

ولم يصدر رد رسمي من روسياعلى هذه الاتهامات، حتى ساعة نشر هذا الخبر.

ونقلت فرانس برس عن شابوفالوف قوله "تعرضت السيارة لإطلاق نار. كان في داخلها صحافيان اثنان وشخص أوكراني". وأضاف أن الأوكراني والصحافي "أصيبا بجروح وقدمت لهما الإسعافات الأولية، وأما الآخر فأصيب في رقبته وتوفي على الفور".

كذلك أكدت شرطة منطقة كييف اليوم الأحد الحادثة وقالت إن الرجلين تعرضا لإطلاق نار في اربين. ونشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني انطون هيراشتشينكو هذه المعلومات على قناة تليغرام الإخبارية.

من جانبها، نشرت نائبة في البرلمان الأوكراني على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه زميل مصاب بشظية في منطقة الحوض وهو في مستشفى بكييف، وقال الرجل في الفيديو إنهم تعرضوا لإطلاق نار من نقطة تفتيش فيالمنطقة المتصارع عليها.

وكان نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، باول رونتسهايمر، نشر في وقت سابق على تويتر مقطع فيديو يظهر إنقاذ الصحفي المصاب.

وتشير الوثائق التي عثر عليها بحوزة الصحافي الأمريكي الذي قتل، إلى أنه مصور أفلام وثائقية من نيويورك يبلغ من العمر 50 عاما ويدعى برنت رينو. وكانت بطاقة تعريف صادرة عن "نيويورك تايمز" من بين الوثائق، وهو أمر أدى إلى انتشار معلومات تفيد بأنه يعمل لصالح الصحيفة، لكن الصحيفة الأمريكية أكدت بأنه لم يكن يعمل لديها عندما قتل.

وقال بيان نشره نائب مدير تحرير الصحيفة كليف ليفي إن "برنت كان مصورا موهوبا ومخرجا تعاون مع (نيويورك تايمز) على مدى سنوات".

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)