 أوكرانيا تعلن مسؤوليتها.. غضب في روسيا بعد مقتل عشرات الجنود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2023

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أوكرانيا تعلن مسؤوليتها.. غضب في روسيا بعد مقتل عشرات الجنود

أكدت أوكرانيا أن قواتها هي من استهدفت الوحدات العسكرية الروسية في ماكيفكا وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود الروس. وأثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة انتقادات للقيادة العسكرية الروسية لتخزين ذخائر في مكان غير محمي.

هجوم أوكراني على موقع عسكري روسي

ويأتي إعلان هذا الهجوم بعد تنفيذ عشرات الضربات الروسية قبل عيد رأس السنة

أعلن الجيش الأوكراني الاثنين (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2023) أنه نفّذ الضربة التي أسفرت عن مقتل 63 جنديا روسيا في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، وفق الحصيلة التي ذكرتها موسكو، مؤكّدا أنه أصاب ما يصل إلى عشر وحدات عسكريّة. 

مختارات

واعترفت روسيا الاثنين بمقتل 63 من جنودها بضربة أوكرانية طاولت منطقة انفصالية في شرق البلاد، في أعلى حصيلة بشرية في هجوم واحد تقر بها موسكو منذ بدء الغزو. في المقابل تتحدث مصادر إعلامية أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.

ومنذ بدء غزوه العسكري لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي الذي قليلا ما يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، عن تكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجوم واحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 63 جنديا قتلوا بانفجار "أربعة صواريخ" أطلقتها أنظمة "هيمارس" وهو سلاح قدمته الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية.

وذكر الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف أن "أربعة صواريخ" ضربت "مركز انتشار موقتا" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، بدون أن يحدد تاريخ الضربة. وأكّدت الوزارة أيضا أنها أسقطت صاروخين من الصواريخ التي أطلقت على هذا الهدف في ماكيفكا.

 وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "في 31 كانون الأول/ديسمبر، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع مختلفة" في ماكيفكا في منطقة دونيتسك، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية.

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غضب في روسيا 

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت الأحد، أي ليلة رأس السنة الجديدة، استهدف فيه مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم أخيرا في روسيا.

وقد أثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة على الفور انتقادات للقيادة العسكرية الروسية التي اتهمها خصوصا الزعيم الانفصالي السابق إيغور ستريلكوف بتخزين ذخائر في هذا المبنى غير المحمي. من جانبه، أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية دميتري أزاروف، فتح خط هاتفي لأقارب الجنود القتلى.

وقال مدونون عسكريون روس، كثيرون منهم يتابعه مئات الآلاف من المستخدمين، إن الدمار الهائل كان نتيجة تخزين الذخيرة في نفس المبنى الذي توجد فيه ثكنة عسكرية، على الرغم من أن القادة يعرفون أنها كانت في مرمى الصواريخ الأوكرانية.

وأظهرت لقطات نشرت على الانترنت لما بعد الانفجار في ماكيفكا على الثكنات الروسية مبنى ضخما تحول إلى أنقاض يتصاعد منه الدخان. ولم يتم التحقق من مدى صحة المقطع المصور.

وقال إيجور جيركين، أحد القادة السابقين للقوات المؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا والذي برز ضمن المدونين العسكريين القوميين الروس، إن عدد الضحايا من القتلى والجرحى يبلغ مئات الأفراد. وقال إن الذخيرة كانت مخزنة في الموقع والمعدات العسكرية الروسية لم تتبع طريقة التمويه.

وقال مدون قومي آخر يدعى ريبار إن نحو 70 جنديا تأكد مقتلهم وإن أكثر من 100 أصيبوا بجروح. 

روسيا تهاجم كييف بطائرات بدون طيار ليلة رأس السنة.

قالت أوكرانيا أنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 39 التي أطلقتها روسيا في الليلة الثالثة على التوالي.

إسقاط جميع المسيرات الروسية

في غضون ذلك قالت أوكرانيا اليوم أنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 39 التي أطلقتها روسيا في الليلة الثالثة على التوالي في ضربات جوية غير مسبوقة ضد أهداف مدنية في كييف ومدن أخرى.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن نجاحهم أثبت أن تكتيك روسيا في الأشهر الأخيرة المتمثل في إمطار أوكرانيا بوابل من الضربات جوية لتدمير البنية التحتية للطاقة يتضح فشله بشكل متزايد بعد أن عززت كييف دفاعاتها الجوية.

وبعد سلسلة هزائم عسكرية في الميدان وهجمات أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، اختارت موسكو اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر تكتيك قصف البنى التحتية في أوكرانيا، ما يتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه بشكل منتظم.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا، أ ف ب)

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