أوكرانيا تعلن عن نجاحات جديدة في الجبهتين الشرقية والجنوبية

أعلن الجيش الأوكراني السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2022) أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة لإمدادات القوات الروسية التي تحتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا أنه يتقدم "عشرات الكيلومترات" على خطوط الجبهة الجنوبية. ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها "في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية".

كما نشر مسؤول محلي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب "كوبيانسك أوكرانية".

يأتي هذا التقدم المهم الجديد الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية بعد أن قالت كييف إنها استعادت السيطرة على ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا في الأيام الأخيرة.

وكانت بلدة كوبيانسك الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق خاركيف سقطت بأيدي الروس بعد أقل من أسبوع من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وقد تسبب سيطرة القوات الأوكرانية على كوبيانسك مشكلة خطيرة لموسكو إذ إن المدينة تقع على طرق الإمداد لمواقع روسية أخرى على خط المواجهة.

ويمكن أن تكثف كييف قريبًا، حسب مراقبي النزاع، ضغوطها على مدن أخرى يسيطر عليها الروس، ولا سيما إيزيوم التي كان عدد سكانها يبلغ 45 ألف نسمة قبل الحرب وترتدي أهمية كبيرة للعمليات العسكرية الروسية.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية تنسحب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف ومن

بينها مدينة إيزيوم الاستراتيجية المهمة.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس (في شرق أوكرانيا)، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم".

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، نتاليا غومينوك لوسائل إعلام محلية "جنودنا يتقدمون على طول خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)