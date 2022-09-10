 أوكرانيا تعلن عن نجاحات جديدة في الجبهتين الشرقية والجنوبية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.09.2022

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سياسة واقتصاد

أوكرانيا تعلن عن نجاحات جديدة في الجبهتين الشرقية والجنوبية

أوكرانيا تتحدث عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم "عشرات الكيلومترات" في الجنوب. وروسيا تعلن عن سحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف.

صورة من بلدة كوبيانسك الاستراتيجية جنوب شرق خاركيف

صورة من بلدة كوبيانسك الاستراتيجية جنوب شرق خاركيف

أعلن الجيش الأوكراني السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2022) أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة لإمدادات القوات الروسية التي تحتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا أنه يتقدم "عشرات الكيلومترات" على خطوط الجبهة الجنوبية. ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها "في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية".

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لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 5 مليارات يورو، في حين وصف وزير الدفاع الأمريكي التقدم الأوكراني على الأرض بـ"المشجع".

وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم "العالم الروسي"، وهو تصور استخدمه المنظرون المحافظون لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين بالروسية.

كما نشر مسؤول محلي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب "كوبيانسك أوكرانية".

يأتي هذا التقدم المهم الجديد الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية بعد أن قالت كييف إنها استعادت السيطرة على ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا في الأيام الأخيرة.

وكانت بلدة كوبيانسك الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق خاركيف سقطت بأيدي الروس بعد أقل من أسبوع من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وقد تسبب سيطرة القوات الأوكرانية على كوبيانسك مشكلة خطيرة لموسكو إذ إن المدينة تقع على طرق الإمداد لمواقع روسية أخرى على خط المواجهة.

ويمكن أن تكثف كييف قريبًا، حسب مراقبي النزاع، ضغوطها على مدن أخرى يسيطر عليها الروس، ولا سيما إيزيوم التي كان عدد سكانها يبلغ 45 ألف نسمة قبل الحرب وترتدي أهمية كبيرة للعمليات العسكرية الروسية.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية تنسحب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف ومن 
بينها مدينة إيزيوم الاستراتيجية المهمة.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس (في شرق أوكرانيا)، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم".

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، نتاليا غومينوك لوسائل إعلام محلية "جنودنا يتقدمون على طول خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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