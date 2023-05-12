أوكرانيا تعلن عن "أول نجاح" لهجومها في محيط باخموت

أعلنت أوكرانيا اليوم (الإثنين 15 مايو/ أيار 2023) أنها حققت "أول نجاح" في هجومها في محيط مدينة باخموت (شرق)، وتقدمت باتجاه الخطوط الدفاعية الروسية، في حين وصل رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى لندن لمواصلة جولته الأوروبية وطلب المزيد من المساعدات العسكرية.

وبالتزامن، أودت ضربة روسية بحياة أربعة أشخاص في أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا وأصابت مستشفى، على ما أعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو الإثنين. وقال كيريلنكو على تلغرام "قتل أربعة أشخاص بضربة (...) على أفدييفكا. هاجم الروس المدينة بصواريخ هذا الصباح وأصابوا المستشفى".

ويؤكد الجيش الأوكراني منذ أيام عدة أنه يحرز تقدماً في شمال وجنوب باخموت (شرق)، التي باتت مركز أكثر المعارك فتكا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط / فبراير 2022. وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الاثنين أن "تقدم قواتنا في منطقة باخموت هو أول نجاح في الهجوم" الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها. كما أعلنت كييف أمس الأحد أنها سيطرت "على أكثر من عشرة مواقع للعدو شمال ضاحية باخموت وجنوبها"، بعد أن أكدت الجمعة أنّ قواتها استعادت أجزاء من الأراضي المحيطة بالمدينة.

معركة باخموت".. وضع ميداني غامض وروايات متعددة

من جهتها، أكدت موسكو السبت أنها تتقدم داخل هذه المدينة التي تحاول بلا كلل السيطرة عليها منذ الصيف الماضي، رغم الخسائر الكبيرة دون أن تنجح في ذلك حتى الآن. ويقلل مراقبون من شأن فرض روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة من منظور استراتيجي، الا أن ذلك سيتيح لموسكو المفاخرة بنصر عسكري بعد سلسلة تراجعات في الأشهر الماضية.

في باخموت، تتلقى مجموعة فاغنر المسلّحة الدعم من الجيش الروسي، رغم أن زعيمها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين يتهم بانتظام القادة العسكريين بعدم إعطاء ذخيرة كافية لرجاله ليتمكنوا من السيطرة على باخموت. حتى أنه اتهم الأسبوع الماضي بعض جنود الجيش الروسي بـ"الفرار" من مواقعهم، مشيراً إلى أن خطوط الدفاع "تنهار". وفي إشارة إلى تعقد الوضع بالنسبة للجيش الروسي، أعلنت الوزارة الأحد مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الغزو الروسي. تأتي هذه التطورات التي أعلنتها أوكرانيا في منطقة دونباس التابعة لها فيما يقوم زيلينسكي بجولة أوروبية لطلب المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية لقواته.

في سياق متصل، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي مجددا اليوم الاثنين باتخاذ "قرار سياسي إيجابي" حول طلب كييف الحصول على عضوية الحلف خلال قمة ستعقد في يوليو تموز.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا معارك ضارية مع احتدام المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، تبادلت أوكرانيا وروسيا التصريحات بإيقاع خسائر فادحة في صفوف الطرف الآخر..فما قصة المدينة؟ ولماذا تعد حصن أوكرانيا المنيع أمام الروس؟

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا مدينة قبل الكارثة تعود هذه الصورة إلى ربيع العام الماضي وترمز إلى العائلة والطفولة في باخموت. بيد أنه في مايو / آيار الماضي، اقتربت المعارك من المدينة وتعرضت لهجمات بالمدفعية وغارات جوية من قبل القوات الروسية ما خلف دمارا كبيرا لحق بالكثير من المباني.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا "فقدنا كل شيء" تعرضت التجمعات السكنية في شرق باخموت للقصف الروسي للمرة الأولى في ربيع العام الماضي. وبسبب المعارك، نزح الكثير من سكان باخموت ومنهم السيدة هالينا التي قالت للصحافيين وهي تقف أمام منزلها المدمر " لقد شُرّدنا وفقدنا كل شيء وجرى تدمير كل شيء ولا مجال للعودة".

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا عناق أمام أنقاض المدارس استهدفت الهجمات الروسية المدارس في باخموت. وفي يوليو / تموز الماضي، تعرضت مدرسة للتدمير، لكن لحسن الحظ لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وأمام أنقاض المدرسة، تبادلت معلمتان العناق وسط حالة من الأسى.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا المباني التاريخية لم تسلم من القصف خلال القصف الروسي، تعرضت الكثير من البنايات التاريخية في باخموت للتدمير مثل قصر الثقافة وبناية تعود إلى القرن التاسع عشر ومدرسة ثانوية عريقة خاصة بالفتيات. وجرى تدمير الكثير من المباني الحديثة التي تعد أبرز ملامح باخموت.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا النزوح عن باخموت مع اشتداد المعارك، بقى قرابة أربعة آلاف شخص من باخموت بحلول السابع من مارس / آذار الجاري فيما كان يصل تعداد سكان المدينة قبل الحرب إلى 73 ألفا. وكان ألكسندر هافريس من بين السكان الذين قرروا النزوح عن باخموت حيث توجه وعائلته إلى العاصمة كييف بحثا عن الأمان.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا هدنة هشة غادر أكثر من 90 في المائة من سكان باخموت والمناطق المحيطة بها. لكن من اضطر إلى البقاء معظمهم مرضى وكبار السن واجهوا ظروفا مأساوية إذ لا يوجد سوى صيدلية واحدة ومحلات تجارية قليلة تفتح أبوابها لساعات قليلة خلال أوقات الهدنة. وعلى وقع ذلك، قدمت منظمات إغاثة ومتطوعون مساعدات إنسانية لمن بقي في باخموت.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا حياة تحت القصف رغم اشتداد المعارك، اضطر البعض للبقاء داخل باخموت ومنهم هذه السيدة الحامل وزوجها حيث التقطت هذه الصورة لهما أواخر يناير / كانون الثاني الماضي أمام أحد الملاجئ في المدينة. ويحتاج من يريد الدخول إلى باخموت للحصول على تصريح.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا حالة خوف مستمرة بسبب الهجمات الروسية المتواصلة، يضطر الكثير من سكان باخموت إلى الاختباء داخل الملاجئ خاصة كبار السن ومنهم السيدة المسنة فالينتينا بوندانيركو البالغة من العمر 79 عاما التي لا تستطيع النظر من شرفة منزلها لفترات طويلة خوفا على حياتها.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا الحياة اليومية في القبو رغم مغادرة أفراد الأسرة إلى أوروبا، إلا أن نينا وزوجها قررا البقاء في باخموت. وفي ذلك، قالت نينا "لقد اعتدنا على سماع صوت دوي الانفجارات". وأكدت نينا أنها وزوجها لن يغادرا المدينة ما دام الجيش الأوكراني موجودا في باخموت.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا تدهور الوضع الإنساني تفاقم الوضع الإنساني في باخموت مع بدء القوات الروسية هجومها في الأول من أغسطس / آب الماضي. وعلى وقع ذلك، تعرضت شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة للتدمير بسبب القصف فيما بات الحصول على مواد غذائية أمرا صعبا حتى أن بعض المتطوعين أصيبوا في الهجمات.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا هجمات بالمدفعية الثقيلة أبرز المعارك حول باخموت دارت بين وحدات المدفعية. وحسب تقديرات الجيش الأوكراني فإنه جرى استخدام المدفعية والذخيرة الثقيلة خلال المعارك. وتعرضت باخموت لهجمات من مجموعة "فاغنر" الروسية. ورغم ذلك، يبدي الجيش الأوكراني مقاومة باسلة.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا علم أوكرانيا.. من باخموت إلى الكونغرس الأمريكي تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 20 من ديسمبر / كانون الأول الجنود الأوكرانيين في باخموت. وقد أخذ معه علما أوكرانيا يحمل توقيعات الجنود الأوكرانيين الذين يحاربون في باخموت. وبعد يومين، زار واشنطن حيث قام بإهداء العلم إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا علاج المصابين على جبهات القتال تواجه الأطقم الطبية التابعة للجيش الأوكراني ظروفا صعبة حيث تضطر إلى علاج المصابين على جبهات القتال. وتعمل هذه الأطقم على إنقاذ المصابين رغم نقص الإسعافات والإمدادات الطبية. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تعمل هذه الأطقم على ضمان نقل الحالات الحرجة إلى المناطق الآمنة.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا مدينة تحت الأنقاض بسبب القصف واحتدام المعارك، تعرضت 80 في المائة من المنازل في باخموت للتدمير، وفقا للسلطات الأوكرانية. هذه الصورة التقطت في أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي وتظهر تصاعد الأدخنة من المباني المدمرة.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا دمار هائل في يناير/ كانون الأول الماضي، التقطت الأقمار الاصطناعية صورا لمدينة باخموت تظهر حجم الدمار الذي لحق بها. وجاء في التعليق: "ظلت المدينة مركزا لمعارك طاحنة بين الوحدات الروسية والأوكرانية خلال الأشهر الماضية وتكشف هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بالبنايات والبنية التحتية في باخموت".

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا مدينة أشباح تضررت معظم مباني مدينة باخموت كثيرا بسبب التدمير حيث انهارت الأسقف وجدران المنازل ولم تنجو من القصف إلا واجهات الأبنية. وتظهر هذه الصورة التي التقطت من طائرة مسيرة في 13 من فبراير / شباط الماضي حجم الدمار الذي لحق بالمدينة والتي تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح فيما تغطي الثلوج الأنقاض.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا الدفاع عن "قلعة باخموت" مع اشتداد المعارك، تعهد زيلينسكي بالدفاع عن "قلعة باخموت" وهو الأسم الذي أطلقه على المدينة حيث هدد "بتدمير" القوات الروسية التي تطوق المدينة. ورغم ذلك، لم يستبعد مسؤولو حلف "الناتو" احتمال سقوط باخموت في أيدي الروس. دميترو كانيفسكي/ م.ع/ م.أ.م



وأمد شركاء غربيون أوكرانيا بالأسلحة للتصدي للغزو الروسي. لكن كييف تريد ضمانات أمنية أقوى للمستقبل وتأمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد قمته المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في يوليو تموز. وقال زيلينسكي في خطاب مصور أمام قمة كوبنهاغن للديمقراطية "حان وقت إنهاء أكبر غموض أمني في أوروبا... بالموافقة على قرار سياسي إيجابي حول انضمام (أوكرانيا) إلى حلف شمال الأطلسي". وأضاف "الأمر يستحق تنفيذه في قمة يوليو. ستكون إشارة في الوقت المناسب".

ويقوم زيلينسكي بجولة في العواصم الأوروبية لحشد الدعم قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع لمحاولة استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب / رويترز)