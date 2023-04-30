أوكرانيا تعلن صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاث اتجاهات

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صدت قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 36 هجوما للعدو في الاتجاهات المشار إليها أعلاه، وإن العدو يواصل التركيز على العمليات الهجومية في باخموت ومارينكا." وأضافت هيئة الأركان أن "روسيا تواصل استخدام تكتيكات الإرهاب. وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة مسيرة معادية من طراز أورلان-10". وقالت هيئة الأركان إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت خمس مجموعات عسكرية روسية ومستودعا للذخيرة، ومجموعتين من مدفعية العدو، ومركزا لوجستيا واحدا.

كمت قال الجيش الأوكراني إن فرق الدفاع الجوي دمرت 15 من 18 صاروخا أطلقتها القوات الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (الأول من مايو/ آذار 2023)، فيما كثفت موسكو الهجمات على جارتها في الأيام القليلة الماضية.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في منشور عبر قناته على تيليغرام "هاجم الغزاة الروس أوكرانيا في حوالي الساعة 02.30 صباحا (11.30 بتوقيت غرينتش)، من طائرات الطيران الاستراتيجي". وأفاد المنشور بتدمير 15 من أصل 18 صاروخا.

أوكرانيا تستعد للهجوم ضد القوات الروسية

وكتب مسؤولون بمدينة كييف على تيليغرام أن جميع الصواريخ التي أطلقت على العاصمة دُمرت فيما قالوا إنه الهجوم الثاني على المدينة خلال ثلاثة أيام. وقالت إدارة المدينة "وفقا (لمعلومات مبدئية)، لم تقع أي خسائر في الأرواح بين المدنيين ولم تُسجل أي أضرار في المنشآت السكنية أو البنية التحتية".

وأفاد مسؤولون بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي أيضا لحماية منطقة كييف، وهي كيان إداري منفصل عن المدينة، من الصواريخ الروسية. وقال ميكولا لوكاشوك رئيس مجلس منطقة دنيبرو إن روسيا أطلقت أيضا صواريخ على مناطق أوكرانية أخرى خلال الليل، بما في ذلك منطقة دنيبروبتروفسك. وأضاف أن طواقم الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ، لكن 25 شخصا طلبوا مساعدة طبية.

وأشار أيضا إلى أن مدينة بافلوهراد في شرق أوكرانيا تعرضت للقصف مرتين خلال الليل، مما ألحق أضرارا بمنشأة صناعية و19 مبنى سكنيا و25 مبنى خاصا وغيرها من المباني أو أسفر عن تدميرها. وقال لوكاشوك "اندلعت حرائق أيضا، وخدمات الطوارئ تعمل".

ونشر فلاديمير روغوف المسؤول في الإدارة المدعومة من موسكو بمنطقة زابوريجيا في وقت متأخر أمس الأحد ما قال إنها صور ومقاطع فيديو لحرائق في بافلوهراد، وقال إن القوات الروسية قصفت أهدافا عسكرية هناك. وتقول روسيا إن عددا من الضربات الأخيرة يهدف إلى إعاقة خطط كييف لشن هجوم مضاد في شرق البلاد طال التخطيط له.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)