أوكرانيا تعلن "تحرير 30 بلدة" في خاركيف وروسيا ترسل تعزيزات

أعلن الجيش الروسي الجمعة (التاسع من أيلول/سبتمبر 2022) إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردًا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.



وقالت كييف الخميس إنها استعادت حوالي ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة بالاكليا. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم. وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية: "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.



وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في الأراضي المحتلة الجمعة إجلاء السكان إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة موسكو أو إلى روسيا. وقال المسؤول الكبير في إدارة الاحتلال الروسي فيتالي غانتشيف لقناة روسيا 24 الجمعة إن "معارك شرسة" تدور حول مدينة بالاكليا التي ذكرت كييف الخميس أنها استعادتها. وأضاف: "لم نعد نسيطر على بالاكليا. محاولات طرد القوات الأوكرانية قائمة لكن المعارك هناك شرسة وقواتنا عالقة عند أطراف" المدينة.

وفي حصيلته المسائية أكد الجيش الأوكراني أنه يُلحق "خسائر كبيرة" بالعدو، قائلًا إنه لوحظ إحباط في معنويات القوات الروسية.

وعمليا ليس من الممكن التحقق من الوضع الميداني ومن صحة مزاعم الطرفين.

ومن بروكسل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع "ثمناً باهظاً".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)