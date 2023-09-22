أوكرانيا تعلن النجاح في ضرب مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة (22 سبتمبر/ أيلول 2023)، تنفيذ "ضربة ناجحة" على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، الأمر الذي أكدته موسكو قبل بضع ساعات.

وقالت إدارة الاتصالات الاستراتيجية في الجيش الأوكراني عبر تلغرام إن "قوات الدفاع الاوكرانية شنت ضربة ناجحة على المقر العام لقيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول المحتلة موقتا". ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ووفقا لمعلومات من الجانب الروسي نفسه، هاجمت أوكرانيا بالصواريخ مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول وأصابته. وقد أعلن ذلك حاكم سيفاستوبول المعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوجاييف، عبر تطبيق تلغرام.

وكتب رازفوجاييف أن صاروخا أوكرانيا واحدا على الأقل أصاب مقر الأسطول الروسي، مما أسفر عن نشوب حريق. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وقال رازفوجاييف إنه رغم استبعاد وقوع هجمات أخرى، حثت السلطات السكان على تجنب وسط المدينة، حيث يقع المقر، وأضاف أن أفراد فرق الإطفاء هناك وأن السلطات أغلقت بعض الطرق. وأفاد رازفوجاييف بعدم سقوط ضحايا مدنيين أو وقوع أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وقالت سلطات عينتها روسيا إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا آخر قرب بلدة باختشيساراي. وقال سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم إن "صواريخ من طراز كروز" تم إسقاطها فوق القرم.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن جنديا لقي حتفه جراء القصف، فيما أسقطت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ إجمالا.

بعد القصف - هجوم إلكتروني "غير مسبوق" على القرم

وأعلن مسؤول روسي الجمعة أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني "غير مسبوق" بعد ساعات من القصف الأوكراني الذي استهدف المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال أوليغ كريوتشكو وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، على تطبيق تلغرام "هجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه جزيرة القرم. نحن بصدد إصلاح انقطاع الإنترنت في شبه الجزيرة"، بدون الإشارة إن كان الهجوم الإلكتروني مرتبطا بالقصف.

وتشن أوكرانيا هجمات متكررة على شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في 2014، منذ اندلاع الحرب قبل 19 شهرا.

المعهد الأمريكي: الجيش الأوكراني يحرز تقدما

ومازال الجيش الأوكراني يحرز تقدما في هجومه في جنوب البلاد، طبقا لتقييم المعهد الأمريكي لدراسة الحرب. وأضاف المعهد أنه في خط المواجهة، بالقرب من "روبوتاين" في منطقة "زابوريجيا" شوهدت مركبات مدرعة أوكرانية، خارج خط الدفاع الروسي الأخير للمرة الأولى. غير أنه مازال من السابق لأوانه التأكد بأن خط الدفاع الروسي، قد تم اختراقه.

وفي تقريره بشأن الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن تقدم أوكراني في باخموت، في الشرق وفي الجبهة في الجنوب. وأضافت أنه تم صد هجمات مضادة روسية، في روبوتاين، على الرغم أنه لم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن جنوده بلاده سيحررون باخموت وبلدتين أخريين. ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكي قوله "سنحرر باخموت. أعتقد أننا سنحرر بلدتين أخريين"، رغم أنه لم يحدد أسماء أماكن أخرى. وأضاف "لدينا الخطة. خطة شاملة جدا جدا".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)