أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية أوروزين

خبير ألماني يرسم سيناريو نجاح الهجوم الأوكراني المضاد

لا يستبعد خبير ألماني نجاح الجيش الأوكراني في هجومه المضاد، لكن بشروط، والبداية مع اختراق خطوط الدفاع الروسية، مطالبا ألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس.