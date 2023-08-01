أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية أوروزين

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أعلنت أوكرانيا أنها استعادت يوم الأربعاء قرية أوروزين في منطقة دونيتسك في إطار الهجوم المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا
أعلنت السلطات الأوكرانية أن طائرات مسيرة روسية استهدفت بهجمات جديدة موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا. وقالت الادارة الإقليمية لمدينة أوديسا إن مخازن وصوامع حبوب تضررت في ميناء واحد أثناء الليل.
تواصل أوكرانيا الضغط على حكومة المستشار شولتس لتوريد صواريخ "تاوروس" الجوالة للإسراع في تحرير أراضيها المحتلة من روسيا، فيما قالت موسكو إن الجيش الأوكراني قصف دونيتسك ست مرات خلال صباح الأحد.
لا يستبعد خبير ألماني نجاح الجيش الأوكراني في هجومه المضاد، لكن بشروط، والبداية مع اختراق خطوط الدفاع الروسية، مطالبا ألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس.
استهدف هجوم صاروخي روسي مسقط رأس الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وفيما يتحدث معهد أمريكي لدراسة الحرب لـ"تقدم تكتيكي" أوكراني في زابورجيا، بدأت كييف في تسجيل سفن الشحن الراغبة في استخدام ممر بحري "إنساني"، فهل تحترمه روسيا؟
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