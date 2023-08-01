 أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية أوروزين | DW الأخبار | DW | 18.08.2023

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أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية أوروزين

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت يوم الأربعاء قرية أوروزين في منطقة دونيتسك في إطار الهجوم المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا

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