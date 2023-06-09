أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي

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أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على قرية رابعة من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحقيق أول مكاسب متواضعة للهجوم المضاد الذي طال انتظاره.
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "عمليات هجومية مضادة" جارية الآن رافضاً القول ما إذا كان يقصد بها الهجوم الكبير الذي يُعد له. وانخفض منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا وتحذيرات من تدفق سام منه إلى البحر الأسود.
قال الجيش الأوكراني إنه استعاد السيطرة على عدة مناطق في جنوب شرق البلاد وذلك خلال الهجوم المضاد الذي بدأ قبل أيام، فيما أدان الرئيس الأوكراني "هجمات روسية" على قوارب نجاة لمدنيين بمنطقة غمرتها الفيضانات.
على وقع "معارك طاحنة" في جنوب أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بدء نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، هذا في وقت أعلن فيه معهد الزلازل النروجي رصد انفجار تزامن مع انهيار سد كاخوفكا.
أعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على مشارف باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.
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