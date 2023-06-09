 أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي | DW الأخبار | DW | 13.06.2023

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أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي

أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على قرية رابعة من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحقيق أول مكاسب متواضعة للهجوم المضاد الذي طال انتظاره.

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- Southern front of the Ukrainian offensive - Orikhiv - 11/6/2023 - Ukraine / Zaporijia Zaporijia Oblast / Orikhiv - American M113 of a mechanised infantry unit moving up to the front in the town of Orikhiv, which has been on the front line for 16 months. The town serves as a base for the main axis of the Ukrainian offensive on the southern front. PUBLICATIONxNOTxINxFRAxRUS NicolasxCleuetx/xLexPictorium LePictorium_0281814

أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرى من يد القوات الروسية 12.06.2023

قال الجيش الأوكراني إنه استعاد السيطرة على عدة مناطق في جنوب شرق البلاد وذلك خلال الهجوم المضاد الذي بدأ قبل أيام، فيما أدان الرئيس الأوكراني "هجمات روسية" على قوارب نجاة لمدنيين بمنطقة غمرتها الفيضانات.

Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko shake hands before a joint press conference in the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, Sept. 09, 2021. (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP)

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على وقع "معارك طاحنة" في جنوب أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بدء نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، هذا في وقت أعلن فيه معهد الزلازل النروجي رصد انفجار تزامن مع انهيار سد كاخوفكا.

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أوكرانيا تتحدث عن "عمليات هجومية".. فهل بدأ الهجوم المضاد؟ 05.06.2023

أعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على مشارف باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.