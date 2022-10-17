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أوكرانيا تعلن أن قواتها أسقطت أكثر من 220 طائرة إيرانية مسيرة وتدعو خبراء الأمم المتحدة لتفتيش الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها والتي استخدمتها روسيا ضد أهداف مدنية.
يعتقد أن طائرات كاميكازي المسيّرة التي تستخدمها روسيا مؤخرا في ضرب أهداف في كييف إيرانية الصنع. لكن إيران تنفي تسليم روسيا طائرات مسيرة. فمن أين تحصل موسكو على الطائرات المسيرة؟ وهل تستخدم طائرات إسرائيلية الصنع؟
تخوض باريس سباقا مع الزمن من أجل استعادة المبادرة في علاقاتها المغاربية وتقليل التداعيات السلبية على نفوذها التقليدي. خطوات التطبيع مع الجزائر تبدو في مسار تصاعدي، لكن العلاقة مع الرباط، الحليف التاريخي، مهددة بالتراجع.
جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.
تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟
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