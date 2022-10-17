 أوكرانيا تعلن أن قواتها أسقطت أكثر من 220 طائرة إيرانية مسيرة | DW الأخبار | DW | 24.10.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا تعلن أن قواتها أسقطت أكثر من 220 طائرة إيرانية مسيرة

أوكرانيا تعلن أن قواتها أسقطت أكثر من 220 طائرة إيرانية مسيرة وتدعو خبراء الأمم المتحدة لتفتيش الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها والتي استخدمتها روسيا ضد أهداف مدنية.

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