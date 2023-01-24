أوكرانيا تعقب بحذر على تقارير حول موافقة ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحذر على التقارير التي تفيد بأن المستشار الألماني أولاف شولتس وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء 24 يناير/ كانون الثاني 2023) بالقول إن هناك "الكثير من الجهد والكلمات والوعود". وتابع "لكن من المهم أن نرى الواقع. إنها ليست حوالي خمس أو عشر أو خمس عشرة دبابة. الحاجة أكبر. كل يوم نقوم بكل ما هو ضروري لسد العجز. وأنا ممتن لكل من يدعمنا في هذا الأمر". ويحث زيلينسكي برلين منذ أشهر على تقديم أسلحة أثقل لكييف لصد القوات الروسية. وبعد أسابيع من الضغط المتزايد على برلين، ذكرت تقاري أن الحكومة قررت تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد .2

وفي نفس السياق، ذكر مسؤولان أمريكيان أمس أن الولايات المتحدة تستعد فيما يبدو لبدء عملية تفضي إلى إرسال العشرات من دبابات (إم. وان أبرامز) إلى أوكرانيا. وسيأتي هذا القرار في حال اتخاذه بعد أيام فقط من إبداء واشنطن معارضة لإرسال هذه الدبابات رغم مطالب كييف والضغط العام من برلينالتي تواجه دعوات لإرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع. وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إعلانا بهذا الصدد ربما يصدر هذا الأسبوع. وأضافا أن من المرجح شراء دبابات أبرامز من خلال صندوق يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصول على أسلحة من صناعة الدفاع لا من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية. وأوضح أحد المسؤولين إن من الممكن أن تستخدم إدارة بايدن المبادرة لشراء دبابات أبرامز من حلفاء يمتلكونها، ومن ثم تجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا.

الحكومة الالمانية تدرس طلب بولندا السماح لها بإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف

وردا على هذه التقارير، قال أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى واشنطن، إن هذه الخطوة ستشكل "استفزازا صارخا آخر". وأوضح أنتونوف في رسالة على تلغرام "إذا قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالدبابات، فلا يمكنك تبرير ذلك بحجة الأسلحة الدفاعية (..) من الواضح أن الحكومة في واشنطن تعمل من أجل هزيمة استراتيجية لروسيا".

في سياق متصل، صوتت لجنة في البرلمان السويسري لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى. ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري. وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.

من جهة أخرى، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الثلاثاء من أن روسيا تستعد لـ "موجة جديدة من العدوان" وتزيد من النشاط العسكري بالقرب من باخموت وفوليدار في دونيتسك أوبلاست. كما وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونا يُشدد المسؤولية الجنائية للأفراد العسكريين في حالة الفرار من القتال أو عدم الامتثال لأوامر القتال، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! الولايات المتحدة أكبر داعم قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بريطانيا احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! ألمانيا قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بولندا قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! كندا وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! النرويج حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! فرنسا احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو



يأتي ذلك وسط إجراءات اتخذها الرئيس الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في ظل استمرار المعارك في بلاده. وأقال زيلينسكي 10 مسؤولين على الأقل في تعديل حكومي بعد احتجاج على تجاوزات من جانب موظفين حكوميين وسط جهود البلاد لمواجهة الغزو الروسي.

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن الفرقاطة الأميرال جورشكوف اختبرت قدراتها الهجومية في المحيط الأطلسي. وأضافت في بيان أن الفرقاطة أجرت اختبارا على صواريخ زيركون الأسرع من الصوت والتي يصل مداها إلى 900 كيلومتر باستخدام المحاكاة بالكمبيوتر. ولم يذكر البيان ما إذا كانت الفرقاطة قد أطلقت صواريخ.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)