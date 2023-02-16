أوكرانيا تعتبر رئاسة روسيا لمجلس الأمن "صفعة في وجه المجتمع الدولي"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وتولت روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري. وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

ودعا كوليبا عبر تويتر "الأعضاء الحاليين" للمجلس إلى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة". وكان كوليبا قد وصف الخميس رئاسة روسيا للمجلس بـ"المزحة السيئة"، قائلا إن "روسيا اغتصبت مقعدها، وهي تشن حربا استعمارية، ورئيسها مجرم حرب مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".

زيلينسكي: إفلاس تام

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لأمر سخيف أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن ذلك يكشف عن "إفلاس تام" للمؤسسة الدولية. وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في مساء السبت عبر الاتصال المرئي "للأسف... لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة" مضيفا أن قصفا روسيا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر أمس الجمعة. وتابع "في الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة. من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات".

لكن هذه الانتقادات لم تمنع موسكو من التأكيد أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيقود وفدها إلى الأمم المتحدة هذا الشهر خلفا لموزمبيق. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين الخميس "الحدث الرئيسي الآخر للرئاسة الروسية هو المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس (الأمن) حول ’تعددية أطراف فعّالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة’. وسيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف". ولفتت زاخاروفا إلى أن لافروف يعتزم أيضا ترؤس جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/أبريل.

موسكو تؤكد أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيقود وفدها إلى الأمم المتحدة هذا الشهر

وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة من داعمي كييف الدبلوماسيين، ولا سيما الولايات المتحدة. وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الخميس "نتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقعدها لنشر معلومات مضللة ومحاولة تشتيت الانتباه عن محاولاتها لتبرير أفعالها في أوكرانيا وجرائم الحرب التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة". وأضافت أن "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

كما اعتبرت دول البلطيق الثلاث الداعمة بشدة لأوكرانيا، أن تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي هو "كذبة نيسان". وقالت وزارة الخارجية الليتوانية ساخرة "يوم كذبة نيسان (أبريل) هو يوم مثالي" بالنسبة لروسيا، مضيفة أن "روسيا التي تشن حربا وحشية على أوكرانيا، يمكنها فقط قيادة +مجلس انعدام الأمن+".

وقالت البعثة الدبلوماسية الإستونية لدى الأمم المتحدة إنه من "المخزي والمهين" أن يقود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة روسيا التي يترأسها فلاديمير بوتين وهو "مجرم حرب صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية". من جانبها، تقول روسيا في الأمم المتحدة إنها تواجه "الغرب الجماعي" الذي منعها من التعامل مع دول العالم منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. تأتي الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي بعد أسبوع من إعلان فلاديمير بوتين رغبته في نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، حليفه الدبلوماسي الأوروبي الوحيد، ما يعزز مخاوف الغرب.

السياسي الألماني يورغن تريتين يشبه تولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي بمن يولي "التيس مسؤولية البستان".

كما انتقد السياسي الألماني المخضرم يورغين تريتين، تولّي روسيا رئاسة مجلس الأمن، وقال اليوم السبت: إن "الدولة التي تهاجم جارتها أوكرانيا منذ أكثر من عام سترأس الهيئة العليا للحفاظ على السلام العالمي". واستخدم متحدث شؤون السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية لحزب الخضر مثلا ألمانيا يقول: "هكذا يُجعَل التيسُ بستانياً"، في إشارة إلى تولي الشخص الخطأ المسؤولية عن أمر ما، لأن التيس سيأكل الأخضر واليابس ويعربد في البستان.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)