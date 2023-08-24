 أوكرانيا تطلب من لبنان منع رسو سفينة سورية تحمل ذرة "مسروقة" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.08.2023

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أوكرانيا تطلب من لبنان منع رسو سفينة سورية تحمل ذرة "مسروقة"

طالب مسؤولين أوكرانيين من لبنان منع سفينة شحن مملوكة لسوريا تحمل حبوبا أوكرانية "مسروقة" من الرسو في مرفأ طرابلس. وقال وزير الاقتصاد اللبناني إنه لم يتلق مذكرة رسمية، لكن السفارة أرسلت إخطارات مشابهة فيما سبق.

انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية ولد أزمة

وتشير تقديرات كييف إلى أن 500 ألف طن متري مما تصفها بأنها حبوب أوكرانية منهوبة وصلت إلى سوريا

أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان ومذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز بأن مسؤولين أوكرانيين طلبوا من لبنان اليوم الخميس (24 أغسطس/ آب 2023) منع سفينة شحن مملوكة لسوريا تحمل حبوبا أوكرانية "مسروقة" من الرسو في مرفأ طرابلس اللبناني.

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أعلنت أوكرانيا أن أول سفينة شحن تجارية غادرت ميناء أوديسا عبر "ممر إنساني"، بعد أن هددت موسكو بإغراق مثل هذه السفن. وأبحرت السفينة "يوزف شولته" على الرغم من القصف الروسي الجديد الذي ألحق ضررا بميناء على نهر الدانوب.

واصلت أسعار العقود للقمح ارتفاعها في مستهل أسبوع التداول الجديد، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد الهجوم الذي شنته أوكرانيا على ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.

رغم الحرب استمرت أوكرانيا في تصدير حبوبها بحرا عبر البحر الأسود. لكن بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب تبحث عن طرق بديلة للبحر الأسود، برا وعبر موانئها على نهر الدانوب. لكن ذلك ليس سهلا حيث هناك عقبات لا بد من تجاوزها.

وقالت البعثة الأوكرانية في تعليقات لرويترز إن السفينة (فينيقيا) تنقل ستة آلاف طن متري من الذرة، تعتبرها البعثة مسروقة، من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود.

كما جاء في المذكرة المرسلة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد وإلى إدارة الجمارك في لبنان أن الذرة "سُرقت من وحدات التخزين في مناطق زابوريجيا وميكولايف وخيرسون".

وأضافت أن السفينة "تنتهك القانون الدولي" وعبرت عن أملها في "ألا يسمح (لبنان) بدخول سفينة الشحن فينيقيا المذكورة آنفا إلى المرافئ اللبنانية لبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة".

ولم ترد وزارتا النقل والمالية اللبنانيتان بعد على طلبات من رويترز للتعليق. ولم ترد الحكومة السورية والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، المالكة للسفينة، على أسئلة مكتوبة.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني إنه لم يتلق مذكرة رسمية، لكن السفارة أرسلت إخطارات مشابهة فيما سبق. وكانت موسكو قد نفت من قبل سرقة حبوب أوكرانية. وأفاد موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن ومصدر في مرفأ طرابلس بأن السفينة لم ترس بعد بالمرفأ.

وأصدرت أوكرانيا في العام الماضي تحذيرات حينما رست السفينة (لاوديسيا) التي ترفع علم سوريا في بيروت وعلى متنها ما قالت أوكرانيا إنها عشرة آلاف طن متري من الطحين والشعير المسروقين. واحتجز لبنان السفينة لكنه سمح لها بالمغادرة في نهاية المطاف وأبحرت إلى سوريا.

وتملك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري سفينتي فينيقيا ولاوديسيا. وتخضع المؤسسة والسفن التي تملكها لعقوبات أمريكية منذ 2015 لاتهامها بالاضطلاع بدور في الحرب السورية.

وتشير تقديرات كييف إلى أن 500 ألف طن متري مما تصفها بأنها حبوب أوكرانية منهوبة وصلت إلى سوريا في 2022 منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط من نفس العام قادمة من عدة موانئ. وانتهى سريان اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود في يوليو/ تموز.

ع.أ.ج/ أ ح ( رويترز)

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