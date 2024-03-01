  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخيةالذكاء الاصطناعي
سياسةالهند

أوكرانيا تطلب دعم الهند في إعادة الاعمار والمساعدات فهل تستجيب الهند التي تحافظ على مصالحها مع روسيا

٢٨ مارس ٢٠٢٤

يزو وزير خارجية أوكرانيا الهند لطلب المساعدة في الاستثمار في إعادة بناء البلاد وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. الهند التي لم تدن غزو روسيا لاوكرانيا تستمر في الحفاظ على توازن مصالحها في علاقاتها مع روسيا والحلفاء الغربيين الداعمين لأوكرانيا

https://p.dw.com/p/4eEld
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من سياسة من أرجاء العالم

المزيد من سياسة من أرجاء العالم

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة