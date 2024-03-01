أوكرانيا تطلب دعم الهند في إعادة الاعمار والمساعدات فهل تستجيب الهند التي تحافظ على مصالحها مع روسيا

2024/3/28 ٢٨ مارس ٢٠٢٤

يزو وزير خارجية أوكرانيا الهند لطلب المساعدة في الاستثمار في إعادة بناء البلاد وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. الهند التي لم تدن غزو روسيا لاوكرانيا تستمر في الحفاظ على توازن مصالحها في علاقاتها مع روسيا والحلفاء الغربيين الداعمين لأوكرانيا