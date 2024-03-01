أوكرانيا تطلب دعم الهند في إعادة الاعمار والمساعدات فهل تستجيب الهند التي تحافظ على مصالحها مع روسيا

سياسةالهندأوكرانيا تطلب دعم الهند في إعادة الاعمار والمساعدات فهل تستجيب الهند التي تحافظ على مصالحها مع روسياTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالهند2024/3/28٢٨ مارس ٢٠٢٤يزو وزير خارجية أوكرانيا الهند لطلب المساعدة في الاستثمار في إعادة بناء البلاد وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. الهند التي لم تدن غزو روسيا لاوكرانيا تستمر في الحفاظ على توازن مصالحها في علاقاتها مع روسيا والحلفاء الغربيين الداعمين لأوكرانياhttps://p.dw.com/p/4eEldإعلان