 أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق | DW الأخبار | DW | 11.07.2023

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DW الأخبار

أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق

تحاول أوكرانيا نيل عضوية حلف الناتو بكل السبل الممكنة خلال القمة الحالية. ورغم استبعاد هذه الامكانية تسعى كييف على الأقل للحصول على ضمانت أمنية وأسلحة متطورة وخارطة طريق للانضمام للناتو.

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