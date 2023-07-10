أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق

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تحاول أوكرانيا نيل عضوية حلف الناتو بكل السبل الممكنة خلال القمة الحالية. ورغم استبعاد هذه الامكانية تسعى كييف على الأقل للحصول على ضمانت أمنية وأسلحة متطورة وخارطة طريق للانضمام للناتو.
يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، في قمة تستمر يومين تهدف إلى إرسال رسالة تحد إلى موسكو، لكن من المرجح أن تطغى عليها فرص عضوية أوكرانيا وإتمام عضوية السويد.
قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل القاري قبل أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
تطلب كييف من ألمانيا مساعدتها في الانضمام إلى حلف الناتو. وإزاء ذلك، نشر مركز بحثي ألماني خطة، يمكن بموجبها أن تنضم كييف إلى الحلف. فما موقف حكومة المستشار أولاف شولتس من هذا الملف؟
جمع لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسويد في بروكسل قبل أسبوع من قمة الناتو. بعد اللقاء أعلن الأمين العام للحلف أنّ عضوية السويد باتت قريبة المنال. كما كشف عن لقاء بين الرئيس التركي ورئيس الحكومة السويدية عشية القمة.
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