أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق

أردوغان يربط بين عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وانضمام السويد للناتو

قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل القاري قبل أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.