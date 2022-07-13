أوكرانيا: تصفيفات لإنعاش الروح

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مصففو شعر وخبراء تجميل من جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف يتطوعون لإعادة الفخر والكرامة للأشخاص الذين عانوا بشدة من الغزو الروسي.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها. وفي حين أن تركيز الحرب، التي دخلت شهرها الخامس، انتقل لشرق أوكرانيا، فإن روسيا توجه ضرباتها الصاروخية إلى مدن أخرى ما يوحي بتحولها إلى حرب استنزاف.
بدأ مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي الألماني التحقيق في "مئات الأدلة" على جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا، تمهيدا لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عنها وإحالتهم إلى القضاء، بما في ذلك القضاء الألماني.
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات السلام، سلاحا دبلوماسيا فتاكا في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. هنا استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
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