 أوكرانيا: تصفيفات لإنعاش الروح | مراسلون حول العالم | DW | 29.07.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: تصفيفات لإنعاش الروح

مصففو شعر وخبراء تجميل من جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف يتطوعون لإعادة الفخر والكرامة للأشخاص الذين عانوا بشدة من الغزو الروسي.

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