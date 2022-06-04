أوكرانيا تشن هجوما مضادا في خيرسون وتتوقع هجومًا روسيًا بشرق البلاد

قالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إنه تم استهداف مخزن للأسلحة في مدينة نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا . وأوضح الجانب الأوكراني أنه تم تدمير مدفع هاوتزر وتكنولوجيا عسكرية، مضيفا أن القوات الروسية فقدت أكثر من 50 جنديا.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي صباح اليوم (الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022) إن شخصين قتلا وفقد أربعة آخرون وأصيب أكثر من 60 شخصا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك نقلا عن القيادة الموالية لروسيا في مدينة نوفا كاخوفكا. وأضافت نوفوستي أن الكثيرين دفنوا تحت الأنقاض، كما تضررت المئات من المنازل. وقال التقرير إن الهجوم أدى أيضا إلى انفجار مستودعات للأسمدة في المنطقة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم دمرت مستودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا. ويصعب التحقق من صحة بيانات الجانبين بصورة من مصادر مستقلة.

وفي شرق البلاد تتوقّع أوكرانيا هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية في منطقة دونباس ، التي تعتبرها موسكو هدفًا ذا أولوية. وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات العدوّة تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".

وتُعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وكذلك مدينة سلوفيانسك المجاورة، الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطّته للسيطرة الكاملة على دونباس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو جزئيًا على حوض دونباس منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية. وستُفتتح سفارة منطقة دونيتسك الانفصالية الثلاثاء في موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وارتفعت حصيلة غارة روسية استهدفت الأحد مبنى سكنيًا في تشاسيف يار في دونيتسك إلى 33 قتيلًا، بينهم طفل يبلغ نحو 10 سنوات، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني الاثنين. وأُخرج تسعة أشخاص على قيد الحياة من بين الأنقاض، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "أكثر من 300" مقاتل أوكراني قُتلوا في ضربة روسية قرب تشاسيف يار بدون أن يحدد تاريخ ذلك.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)