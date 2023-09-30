 أوكرانيا تسعى لجذب الصناعات الدفاعية لإنتاج أسلحة على أراضيها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.09.2023

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أخبار

أوكرانيا تسعى لجذب الصناعات الدفاعية لإنتاج أسلحة على أراضيها

افتتح الرئيس الأوكراني زيلينسكي منتدى كييف الأول لصناعة الدفاع الدولية والذي يأمل من خلاله أن يجعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، وقال إن بلاده مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات الراغبة في العمل مع كييف.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - 11.09.2023

قال زيلينسكي إن التحالف الجديد سوف يستند إلى إعلان جرى توقيعه بالفعل من جانب 13 شركة أسلحة رائدة.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت (30 سبتمبر/أيلول 2023)، عن إنشاء ما أطلق عليه "تحالف الصناعات الدفاعية" لتصنيع الأسلحة في البلاد.

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وقال زيلينسكي الذي نظم منتدى كييف الأول لصناعة الدفاع الدولية، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا أولوية قصوى للبلاد. وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وأوضح الرئيس الأوكراني في منشور عبر مواقع التوصل الاجتماعي أن التحالف الجديد سوف يستند إلى إعلان جرى توقيعه بالفعل من جانب 13 شركة أسلحة رائدة.

 وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل لأراضيها انطلق في 24 شباط/فبراير 2022. واعتمدت كييف بشكل بشكل مكثف على الأسلحة التي يمدها بها داعموها الغربيون، ولكنها تأمل في زيادة كبيرة لمعدات الدفاع في البلاد.

 وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن البلاد تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة.  

وأضاف زيلينسكي "أوكرانيا مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات التي ترغب في تطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا"، بما في ذلك تمويل خاص، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي.

 وفي كلمة ألقاها أمام مسؤولي الصناعة، قال زيلينسكي إن التحالف سوف يكون ملتزما بالقانون الدولي والدفاع عن العالم الحر، وأضاف "لا اتحدث عن أوكرانيا فحسب، ولكن عن الأمن ضد العدوان من أي دولة في العالم".

ووفقا للبيان، شاركت 252 شركة من أكثر من 30 دولة في المنتدى الصناعي الذي استضافته كييف. وحضرت شركات من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسويد وجمهورية التشيك، والعديد من الدول الأسيوية وأستراليا، منتدى كييف.

ع.ح./ف.ي. (د ب أ، رويترز)

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