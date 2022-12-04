أوكرانيا تستقبل أعياد الميلاد في ظل ظروف غاية في الصعوبة

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تستقبل أوكرانيا أعياد الميلاد في ظل ظروف صعبة للغاية وسط القصف الروسي المتتالي واستهدافه للمدنيين. رغم ذلك يحاول الأهلي واليونيسيف اضفاء الرفحة على وجوه الأطفال.
أعلنت الصين عن خطوات وإجراءات بهدف تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتعكس وتيرة التخفيف هذه تراجعا عن الاستراتيجية الأصلية بعد تصاعد الضغط على الرئيس الصيني شي جين بينج لوضع مسار للخروج من الأزمة.
لم تعد جائحة كورونا هي المشكل في ألمانيا، بل الأمراض التقليدية في فصل الشتاء كالانفلونزا. حاليا نسبة المرض كبيرة جدا ووحدات العناية المركزة مملوءة في عدة مناطق.
رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.
ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.
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