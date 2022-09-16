أوكرانيا تستعيد خاركيف ومعارك مستمرة في مناطق أخرى

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الهجوم الأوكراني المضاد يستعيد منطقة خاركيف من قبضة روسيا، التي كانت تستعد لضم المنطقة إلى أراضيها.
تتالت التنديدات بـ "الاستفتاءات الصورية" التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانية تميهداً لضمها، آخرها من حلف الناتو ومجموعة السبع. في حين قرت كييف خفض مستوى علاقاتها مع طهران بسبب تزويد الأخيرة موسكو بطائرات مسيرة.
أعلنت أوكرانيا العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي.
في أول تقرير للجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن أوكرانيا، أكدت اللجنة وقوع جرائم حرب في البلاد منذ الغزو الروسي، مشيرة إلى قصف مناطق مدنية وإعدامات وعمليات تعذيب وعنف جنسي. وتجري اللجنة تحقيقات في 16 مدينة وموقعًا.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة المسؤولين عن الحرب الوحشية في أوكرانيا، معتبرا أن الاستفتاءات التي تنوي روسيا إجراءها مخالفة للقانون الدولي. ووزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الغربية لبلاده.
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