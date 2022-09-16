 أوكرانيا تستعيد خاركيف ومعارك مستمرة في مناطق أخرى | DW الأخبار | DW | 23.09.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا تستعيد خاركيف ومعارك مستمرة في مناطق أخرى

الهجوم الأوكراني المضاد يستعيد منطقة خاركيف من قبضة روسيا، التي كانت تستعد لضم المنطقة إلى أراضيها.

المزيد من المركز الإعلامي

Oleg Kotenko, the Commissioner for Issues of Missing Persons under Special Circumstances looks at the unidentified graves of civilians and Ukrainian soldiers in the recently retaken area of Izium, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022 who had been killed by Russian forces near the beginning of the war. A mass grave of Ukrainian soldiers and unknown buried civilians was found in the forest of recently recaptured city of Izium. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

تقدم القوات الأوكرانية.. انتصار مؤقت أم بداية تقهقر روسيا؟ 16.09.2022

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية 13.09.2022

أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر مربع في جنوب البلاد

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية في خاركيف 12.09.2022

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

أوكرانيا تواصل تحقيق مكاسب باستعادة مزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا 14.09.2022

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يعاني سكان جنوب إفريقيا من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر يصل إلى ست ساعات يوميًا.

جنوب إفريقيا تزرح تحت نير أزمة طاقة مستمرة منذ أشهر 23.09.2022

السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك الأوكرانية تجري تصويتا على الانضمام لروسيا.

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استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

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Members of Donetsk regional referendum committee attach a poster with writing reading District referendum committee nr. 17008 on a door of polling station, prior to a referendum in Donetsk, Donetsk People's Republic controlled by Russia-backed separatists, eastern Ukraine, Thursday, Sept. 22, 2022. The separatist leaders of four Russian-controlled areas of Ukraine say they are planning to hold referendums this week for the territories to become part of Russia as Moscow loses ground in the war it launched. The votes will be held in the Luhansk, Kherson and partly Russian-controlled Zaporizhzhia and Donetsk regions. (AP Photo)

شجب لـ"الاستفتاءات الصورية" وأوكرانيا تقلص العلاقات مع إيران 23.09.2022

تتالت التنديدات بـ "الاستفتاءات الصورية" التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانية تميهداً لضمها، آخرها من حلف الناتو ومجموعة السبع. في حين قرت كييف خفض مستوى علاقاتها مع طهران بسبب تزويد الأخيرة موسكو بطائرات مسيرة.

Ein ukrainischer Soldat inspiziert mit einem Metalldetektor ein Massengrab in der kürzlich zurückeroberten Stadt Izium, in dem ukrainische Soldaten begraben sind, die während der Kämpfe gegen die Russen zu Beginn des Krieges getötet wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

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أعلنت أوكرانيا العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي.

War crime prosecutor's team member speaks on the phone next to buildings that were destroyed by Russian shelling, amid Russia's Invasion of Ukraine, in Borodyanka, Kyiv region, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

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United Nations Secretary General Antonio Guterres speaks during a high level meeting of the United Nations Security Council on the situation amid Russia's invasion of Ukraine, at the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. Headquarters in New York City, U.S., September 22, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة المسؤولين عن الحرب الوحشية في أوكرانيا، معتبرا أن الاستفتاءات التي تنوي روسيا إجراءها مخالفة للقانون الدولي. ووزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الغربية لبلاده.