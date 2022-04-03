أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة بوروديانكا

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بعد تحرير مدينة بورودياناك فإن مظاهر الدمار تعم المدينة. السكان يتحدثون عن هجمات طالت المباني السكنية والبنية التحتية.
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.
أعلنت روسيا أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدما حول النقاط الرئيسية، فيما أقرت أوكرانيا بصعوبة المفاوضات. والجيش الروسي يعلن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية، مؤكدا أنه سيركز على "تحرير" منطقة شرق أوكرانيا.
يواجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي اليوم الجمعة موعدا نهائيا لبدء السداد بالروبل، بينما من المقرر استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع وسط تأهب أوكراني لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.
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