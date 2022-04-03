 أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة بوروديانكا | DW الأخبار | DW | 08.04.2022

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أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة بوروديانكا

بعد تحرير مدينة بورودياناك فإن مظاهر الدمار تعم المدينة. السكان يتحدثون عن هجمات طالت المباني السكنية والبنية التحتية.

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02.04.2022, Ukraine, Butscha: *** ATTENTION EDITORS GRAPHIC CONTENT *** Ein ukrainischer Soldat geht entlang von Leichen auf einer zerstörten Straße. Fast 300 Zivilisten wurden entlang der Straße Butscha, einer Pendlerstadt außerhalb der Hauptstadt, getötet. Die meisten Opfer versuchten, den Fluss Buchanka zu überqueren, um in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu gelangen, und wurden dabei getötet. Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hat damit den größten Militärangriff in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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Soldiers walk past a destroyed Russian tank and armoured vehicles, amid Russia's invasion on Ukraine in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [LUGANSK REGION, UKRAINE - MARCH 14, 2022: A serviceman of the People's Militia of the Lugansk People's Republic stands next to a 2S1 Gvozdika regimental self-propelled howitzer in a warfare area outside the city of Popasna. Tensions started heating up in Donbass on February 17, with the Donetsk and Lugansk People's Republics reporting the most intense shellfire from Ukraine in months. Early on February 24, President Putin announced the start of a special military operation by the Russian Armed Forces in response to appeals for help from the leaders of both republics. Alexander Reka/TASS]

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