أوكرانيا تستعد لمواجهة التحشدات الجديدة للقوات الروسية في بيلاروسيا

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وصول قرابة تسعة الاف جندي روسي إلى الحدود البيلاروسية وأوكرانيا تستعد لمواجهة التحشدات الجديدة للقوات الروسية في بيلاروسيا
أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك رفضها اتهامات روسيا لأوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة"، وحذر البيان من مغبة استخدام هذا الادعاء كذريعة للتصعيد في العدوان الروسي على أوكرانيا.
في خطوة نادرة، أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا في وقت تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون. روسيا واصلت استهدافها للبنيية التحتية في أوكرانيا.
أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.
في 24 فبراير 2022 بدأ بأمر من بوتين الغزو الروسي لأوكرانيا. وزعم بوتين بأنه يجب "تطهير البلاد من النازية". هذا الهجوم هو أسوأ مرحلة مؤقتة من إستراتيجية هدفها إعادة بناء إمبراطورية روسية.
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