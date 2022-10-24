 أوكرانيا تستعد لمواجهة التحشدات الجديدة للقوات الروسية في بيلاروسيا | DW الأخبار | DW | 24.10.2022

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أوكرانيا تستعد لمواجهة التحشدات الجديدة للقوات الروسية في بيلاروسيا

وصول قرابة تسعة الاف جندي روسي إلى الحدود البيلاروسية وأوكرانيا تستعد لمواجهة التحشدات الجديدة للقوات الروسية في بيلاروسيا

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