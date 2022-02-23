 أوكرانيا تستعد لـ″المرحلة التالية″ من الهجوم الروسي ″الوشيك″ | DW الأخبار | DW | 17.07.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا تستعد لـ"المرحلة التالية" من الهجوم الروسي "الوشيك"

يقول الجيش الأوكراني إن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم في منطقة دونيستك، شرق أوكرانيا. ويضيف أن القوات الروسية تقصف خطوط المواجهة بأكملها استعدادًا لهجوم برّي وشيك.

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