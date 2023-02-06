 أوكرانيا تستخدم وسائل قديمة في مكافحة الطائرات المسيرة | DW الأخبار | DW | 09.02.2023

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أوكرانيا تستخدم وسائل قديمة في مكافحة الطائرات المسيرة

تلعب الطائرات المسيرة دورا بارزا لشن الهجمات وجمع المعلومات. وقد لجأت روسيا إلى استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع

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KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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Sendung: Dokumentation Propagandaschlacht um die Ukraine Sendedatum: 24. Februar 2023 Der Krieg um die Ukraine findet nicht nur mit militärischen Mitteln statt, sondern auch medial. Der russischen Propagandamaschine begegnet die Ukraine mit einer Graswurzel-Strategie und der Inszenierung von Präsident Selenskyj im olivgrünen T-Shirt.

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