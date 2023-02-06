أوكرانيا تستخدم وسائل قديمة في مكافحة الطائرات المسيرة

زيلينسكي في أوروبا.. "لا شيء مستبعد" في تسليح أوكرانيا

في أول جولة أوروبية له منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، تلقى الرئيس الأوكراني دعما بلا حدود وخصوصا في الجانب العسكري. وفيما توعدت روسيا بالرد، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا شيء مستبعد" فيما يخص تسليح أوكرانيا.