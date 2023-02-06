أوكرانيا تستخدم وسائل قديمة في مكافحة الطائرات المسيرة

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تلعب الطائرات المسيرة دورا بارزا لشن الهجمات وجمع المعلومات. وقد لجأت روسيا إلى استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع
سواء تعلق الأمر بصواريخ باتريوت أم دبابات أم طائرات، فإن تسليح الغرب لأوكرانيا سار من الرفض المطلق في البداية إلى الموافقة في النهاية. هذا الأخذ والرد والتناقض ألقى بظلال ثقيلة جديدة على العلاقة بين واشنطن وبرلين.
لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.
في أول جولة أوروبية له منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، تلقى الرئيس الأوكراني دعما بلا حدود وخصوصا في الجانب العسكري. وفيما توعدت روسيا بالرد، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا شيء مستبعد" فيما يخص تسليح أوكرانيا.
أعلنت الحكومة البريطانية عن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن، فيما تواصل روسيا تكثيف الاستعدادات لهجوم واسع، في وقت تتوقع فيه كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها العسكرية.
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